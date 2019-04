Réunion du SEN de l’APR : Macky Sall remontent les bretelles à ses hommes

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Avril 2019 à 07:57 | | 0 commentaire(s)|

Comme annoncé, Macky Sall a présidé hier le Secrétariat exécutif nationale (Sen) de l’Alliance pour la République. A cette occasion, il n’a manqué de dires ses vérités à ceux qui ont pris le malin plaisir d’étaler leurs frustrations dans la presse suite à la mise en place d’un nouveau gouvernement. « Il faut arrêter », a-t-il lancé à la foule de responsable, informe « L’Observateur ». « Si nous avons des divergences, nous devons les exprimer en interne et pas dans la presse. Ce n’est pas normal. Nous sommes dans un part ouvert, les choses peuvent se dire en internet. Il faut poser le débat au sein des structures et pas en dehors. Il faut arrêter cela », a-t-il insisté poursuit le journal, selon qui le chef de l’Etat a rappelé aux uns et autres que « le gouvernement n’est pas la seule station où on peut servir l’Etat ».



