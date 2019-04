Réunion du Secrétariat exécutif national: l’APR prépare sa structuration et les Locales La réunion du Secrétariat exécutif national de l’Apr a été l’occasion pour le patron du parti, d’annoncer sa volonté de structurer l’Apr, qui, depuis sa création en 2008, fonctionne avec des structures provisoires. C’est ce qui ressort, en tout, d’un communiqué signé par le député Abdou Mbow, et parcouru par "Les Echos", selon lequel Macky Sall engage son parti « en rapport avec tous les responsables locaux et de la diaspora, à une réflexion approfondie sur l’animation du parti, son organisation pour une éventuelle structuration ». Macky Sall a également engagé « le parti à une profonde réflexion de concert avec tous les alliés de la coalition BBY et de la Grande majorité présidentielle, pour prendre en charge l’importante question relative aux prochaines locales », poursuit le communiqué.

