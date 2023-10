Revalorisation financière et statutaire : Le Dg du Trésor en phase avec son personnel

L’Assemblée générale extraordinaire de l’Amicale des Contrôleurs du Trésor (Acts ), s’est tenue samedi dernier, 21 octobre 2023, autour du thème « L’impact du nouveau cadre réglementaire sur le plan de carrière et les conditions de travail du Contrôleur du Trésor ».



A cet effet, le Directeur général (Dg) de la Comptabilité public et du Trésor, Cheikh Tidiane Diop, revenant les grands sujets en cours dans l’administration du Trésor, à savoir la revalorisation financière et statutaire dans le cadre organisationnel, les perspectives évolutionnelles du Trésor, de la position du contrôleur du Trésor, du plan de carrière, du plan de formation et de la retraite, a dit attendre avec égards, les conclusions qui sortiront de cette Ag, pour une suite appropriée mais surtout, dans l’équilibre de cette entité publique.



« J’ai pris l’engagement devant l’Ag de ce matin, de rester attentif à toute proposition qui sera faite et qui ne va pas à l’encontre de l’équilibre social de cette entité publique, ô combien importante », a-t-il dit. Le Dg de préciser que cette amicale est une « amicale de contribution », qui pose des « propositions mais accompagnées de solutions ».



« Je leur ai dit que je reste attentif aux travaux, conformément aux recommandations du ministre, à toutes recommandations et propositions qui me seront faites et qui ne dévient pas la préservation de l’équilibre social global de cette maison », a indiqué Cheikh Tidiane Diop. Parce que, soutient-il : « Nous avons une administration avec des inspecteurs du Trésor, des contrôleurs du Trésor qui, certes, statutairement, relèvent des cadres du Trésor, des économistes, des statisticiens, des informaticiens, des juristes et nécessitent une attention particulière et d’un traitement sans faille pour préserver l’équilibre social ». Convaincu d’avoir fait comme cheval de batail l’équilibre social, le Dg a réitéré son engagement à préserver l’outil de travail.



Sur les attentes, Issac Mingou, contrôleur du Trésor, par ailleurs président de l’Amicale des contrôleurs du Trésor du Sénégal, dit attendre du Dg, l’amélioration des conditions de travail, l’amélioration des conditions de rémunération et surtout, les attributions de fonction. Par ailleurs, il a salué le soutien et l’accompagnement du Dg Cheikh T. Diop, qui « ne ménage aucun effort » pour la formation des agents mais aussi pour l’équilibre de cette maison.



El Hadji Mansour Diouf, cadre et parrain de cette Ag, a, pour sa part, invité ses collègues au sens de la responsabilité, notamment les jeunes, aux vertus cardinales d’agent du Trésor.



Source: SudQuotidien