Révélation de Macky Sall: "On a dépensé plus de 300 milliards pour l’achat de voitures..."

L’Etat du Sénégal a engloutit des centaines de milliards ces dernières années, pour l’achat de voitures. C’est le président de la République lui-même, qui en a fait la révélation, hier, lors de la réception des cahiers de doléances des Centrales syndicales.



Selon ses propos repris par « Les Echos », l’Etat achète 2000 voitures par an. Et juste sous son magistère, rien que pour l’achat de voitures, il a déboursé quelque 300 milliards FCfa. Macky Sall qui avait visiblement décidé de tenir un langage de vérité aux syndicalistes, a soutenu que ces dépenses ne peuvent pas continuer. Car, dit-il, l’Etat se saigne à blanc pour maintenir les prix des produits des hydrocarbures et de l’électricité. Il a fait savoir qu’avec les subventions sur les prix des produits pétroliers et de l’électricité, l’Etat accuse un manque à gagner de 251 milliards F Cfa.

