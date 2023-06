Révélation du CILSS sur la précarité: Plus d’1 million de Sénégalais ont faim Tribune-L’autosuffisance alimentaire tant chantée par le gouvernement est toujours attendue au Sénégal qui figure parmi les 8 pays du Sahel à avoir sollicité une aide alimentaire externe en raison de l’exacerbation des vulnérabilités. C’est ce que révèle le rapport 2023 du Comité permanent inter-états de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (Cilss) sur les crises alimentaires dans la région du Sahel et l’Afrique de l’Ouest

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Juin 2023 à 10:50 | | 0 commentaire(s)|

Le rapport 2023 du Comité permanent Inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (Cilss) sur les crises alimentaires dans la région du Sahel et d'Afrique de l’Ouest cite le Sénégal parmi les 8 pays ayant dépassé le seuil d’un million de personnes en crise à pire. Le rapport régional 2023 du Cilss est un sous rapport mondial sur les crises alimentaires.



Une autosuffisance alimentaire qui ne vient jamais



Après la Fao qui avait mentionné le Sénégal parmi les 45 pays au monde qui ont besoin d’aide alimentaire, c’est autour du Cilss de citer le Sénégal parmi les 8 pays qui ont demandé une aide alimentaire d’urgence. Notre pays fait partie d’un lot de 16 pays africains ciblés par le rapport. Dans la sous-région, la Côte d’Ivoire n’a pas été citée parmi les pays qui ont sollicité une aide alimentaire d’urgence



Les pays qui sont avec le Sénégal sur la liste des pays qui ont dépassé le seuil d’un million de personnes en crise, sont le Tchad, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Ghana, le Nigéria et la Sierra Leone



Le Rapport cite le Sénégal et non la Côte D’ivoire



Le Sénégal fait encore partie des pays qui ont besoin de l’appui de l’extérieur en alimentation. Dans son dernier rapport, la Fao a cité le Sénégal parmi les 45 pays vulnérables à la sécurité alimentaire.



La Fao a constaté des pénuries localisées de la production céréalière en se référant à la dernière analyse du «Cadre harmonisé» qui a fait savoir que 850.000 personnes auraient besoin d’une aide humanitaire en raison des effets négatifs des aléas climatiques. Maintenant, avec le rapport du Cilss, ce sont plus d’1 million de Sénégalais qui sont concernés.

Tribune



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook