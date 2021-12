Révélations: Moustapha Niass et Decroix cités parmi les bénéficiaires du "Tong-tong" de Alpha Condé Renversé le 5 septembre dernier par un coup d’État militaire, Alpha Condé traînait la réputation d'être un Président très généreux. Le journaliste de Jeune Afrique, François Soudan, a fait de graves révélations sur les personnalités qui ont bénéficié des largesses d’Alpha Condé.

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Décembre 2021

Parmi "les «frères» que "ce panafricain dans l’âme" a aidés ou dont il a facilité les affaires", François Soudan cite aussi des personnalités sénégalaises, comme "Moustapha Niasse et Mamadou Diop Decroix", qui l’ont abandonné dans sa traversée du désert.



François Soudan cite François Hollande "qui a tant de fois invité à l’Élysée le camarade Alpha, et échangé avec lui tant de messages familiers".

Il accuse également Nicolas Sarkozy, "intermédiaire zélé dans le dossier Benny Steinmetz, lobbyiste d’affaires multicartes, dont le dernier séjour à Conakry remonte au 6 août dernier, à peine un mois avant le coup d’État".



Il y a Bernard Kouchner, "ami de jeunesse, familier de Conakry, ministre reconverti dans le business et contractant de l’hôpital qui porte son nom dans le quartier de Coronthie".



Le Président guinéen déchu a été transféré dans la résidence de son épouse, Djénè Kaba, située dans le quartier de Dixinn Landréah, dans la proche banlieue de Conakry.

