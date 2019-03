Révélations : Viviane Chidid parle des circonstances du décès de sa mère

« Elle était restée deux semaines chez moi avant son décès. Elle est ensuite partie à Mbour pour assister au mariage de son fils, mon frère. Le lendemain, on l’a ramenée à Dakar parce qu’elle était souffrante. Quelques heures après, elle est décédée vers 5h du matin. Avant son décès, le médecin nous avait demandé d’aller nous reposer, pour revenir deux heures plus tard. Je n’ai même pas pu dormir, on m’appelle pour m’informer de son décès », a-t-elle expliqué en larmes.



« Si je chante ma maman, j’ai le cœur qui bat. C’était ma complice, c’est pour cela que j’ai sorti une chanson pour elle », ajoute-t-elle.















Source IGFM