Révélations de Bbc: Ousmane Sonko pas du tout surpris Le candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, Ousmane Sonko, s’est dit pas du tout surpris par les révélations de la Bbc sur le pétrole et le gaz et l’implication de Franck Timis et Alioune Sall. « Cette affaire, nous en avons largement parlé dans notre livre, au point que certains disaient qu'on ne parle que de pétrole et de gaz. Fondamentalement, il n'y a rien de nouveau, à part quelques détails. Sinon, nous l'avons déjà dit », a déclaré le leader du Pastef, sur Sud Fm.

