Révélations explosives sur la « Romance » Ibou Touré-Betty : la relation virtuelle qui a fâché Adja Diallo Touré

C’est l’info et la rumeur people qui défraie la chronique actuellement. Et ça déchire sur les réseaux sociaux. On savait les femmes sénégalaises croqueuses des maris des autres et aussi, maîtresses à temps plein avec des amants mariés. Et cette fois, les accusations ont fusé vers la star montante du petit écran Betty de la série Pod et Marichou.



Leral.net, dans ses investigations, a appris qu’il y avait bien une relation entre le Range Rover boy, Ibou Touré et la sulfureuse et canon Betty. Mais, c’était juste une relation virtuelle. Ibou Touré et Betty avaient sympathisé amicalement, juste au téléphone, via le réseau social Whatshapp. Ils échangeaient parfois des messages.



C’est de là qu’une proche intime d'Ibou Touré qui a consulté le téléphone de l’ancien joueur de Monaco a vu les messages. Cette dernière, a fait de la délation en capturant les images pour les envoyer à un site porno sénégalais, dont nous tairons le nom.



Et, l’affaire a été portée au public sous l’angle d’un scandale divorce entre Adja Diallo et Ibou Touré. Mais, que Nenni.



D’après les investigations de Leral.net, Ibou Touré et Betty ne se sont jamais vu. C’était juste de la "virtual attitude". Affaire à suivre...



Leral.net