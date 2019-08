Révélations sur un gros scandale : comment le deal sur la vente de la Nationalité sénégalaise a capoté Mamadou Diop, l’officier d’état-civil au centre principal de Grand-Dakar qui a découvert le gros scandale de la vente de la nationalité sénégalaise à des libano-syriens explique au Soleil comment il a flairé le coup de cette entreprise osée d’une bande de faussaires, à la Direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice.

«Je commençais à avoir des doutes. Je me demandais pourquoi, chaque mois, les demandes de nationalité qui arrivaient sont déposées par la même personne», dit l’agent au journal.

Mamadou Diop informe qu’il était en voyage à Darou Mousty, dans la semaine du 17 au 19 juillet, pour la formation d’agents d’état-civil. C’est alors qu’il est joint au téléphone par son collègue faussaire qui l'informe avoir reçu 3 demandes de transcription du Libano-Syrien Ali Fawaz.

Mamadou Diop lui demande alors de laisser les dossiers jusqu’à son retour. Une fois à Dakar, il contacte Ibra Samba Yoro Diop de la Direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice pour vérifier l’authenticité des documents.

Ce dernier lui affirme que tous les décrets de naturalisation annexés au dossier étaient faux. Il révèle également que les faussaires copiaient le cachet nominatif du directeur des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice et imitaient sa signature.

Un agent chargé de la délivrance des attraits de décrets de naturalisation a été épinglé vendant la nationalité sénégalaise à un million Fcfa à des Libano-syriens, rappelle-t-on.



