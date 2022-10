Revendications pour le paiement de la prime interne: Le secteur primaire décrète 48h renouvelables de grève, dès ce mardi

Lequel poursuit: " Lors de cette assemblée générale, les différents sectaires généraux des syndicats du secteur primaire, sont revenus largement sur les rencontres avec certaines autorités de ce pays, à savoir la présidente du Haut conseil du Dialogue social, Innocence Ntap Ndiaye, Mody Guiro, SG de la Cnts, les acteurs impactés du secteur et les chefs religieux.



Ces personnes rencontrées sont conscientes que notre revendication est légitime et justifiée et par ailleurs, saisiront les différents ministres concernés , pour résoudre ce problème qui commence à prendre des conséquences incommensurables sur les activités socio-économiques du pays" .



L'Intersyndicale conclut: " A la suite de l’exposé des secrétaires généraux, l’assemblée générale a décidé, à l’unanimité, que la lutte se poursuive et que la seule condition pour reprendre le travail, c’est le paiement intégral et immédiat des primes internes.



Ainsi, l'Intersyndicale décrète une grève générale de 48h renouvelables, à compter du mardi 11 octobre 2022, sur toute l'étendue du territoire national, pour exiger le paiement de la prime interne aux agents du secteur primaire.



Et par ailleurs, une marche nationale est prévue le vendredi 14 octobre prochain, à partir de 16h, à la place de l’Obélisque. Une demande d’autorisation de marche pacifique sera déposée dès demain à la Préfecture de Dakar".