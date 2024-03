Revendications syndicales: Le Gouvernement a exécuté à 95% ses engagements

Le Premier ministre, Amadou Ba, a présidé, mardi 5 mars 2024, à la Primature, une réunion sur l’évaluation de la mise en œuvre des engagements syndicaux du Gouvernement. Le Gouvernement a procédé à l’évaluation de la mise en œuvre de ses engagements syndicaux. À cet effet, le Premier ministre, Amadou Ba, a présidé, hier, à […]

Le Gouvernement a procédé à l’évaluation de la mise en œuvre de ses engagements syndicaux. À cet effet, le Premier ministre, Amadou Ba, a présidé, hier, à la Primature, une réunion interministérielle. Une rencontre à huis-clos avec les différents ministres concernés par le suivi de ces accords. À la fin de la réunion, le Ministre de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public, Gallo Ba, a fait le point avec la presse. Selon lui, « le Gouvernement a exécuté à plus de 95% les engagements qu’il avait pris avec les partenaires sociaux ». Ces derniers concernent les secteurs de l’éducation, de la santé et de la justice. « Nous avons passé en revue tous les engagements et globalement le Gouvernement est très confortable parce qu’il a respecté l’essentiel des accords qui étaient contenus dans les différents protocoles », a ajouté M. Ba. Cependant, il a précisé qu’il y a encore « quelques points qui subsistent » et concernent les enseignants décisionnaires dans le secteur de l’éducation. D’après Gallo Ba, il était envisagé, pour satisfaire cette revendication des enseignants décisionnaires, la modification du décret 183-147 qui a été soumis en Conseil des ministres. Par la suite, a-t-il souligné, il a été décidé d’étudier en profondeur l’impact budgétaire. « Le Ministre des Finances et du Budget vient de préciser un montant de 4 milliards de FCfa nécessaires pour la mise en œuvre de ce décret une fois signé », a informé le Ministre de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public.

La question des greffiers était aussi à l’ordre du jour lors de cette réunion interministérielle. Ces agents sont, depuis plusieurs mois, en grève pour réclamer un reclassement dans la Fonction publique. Leurs revendications semblent être entendues par le Gouvernement. Hier, le Premier ministre, Amadou Ba, a demandé au Ministre de la Justice, en relation avec le ministère des Finances, le ministère de la Fonction publique, d’envisager avec les greffiers une formation qui devrait permettre leur reclassement. Ainsi, les greffiers, qui sont de la hiérarchie B2, doivent-ils passer bientôt à la hiérarchie A2. Gallo Ba a informé que toutes les dispositions seront prises en relation avec le Syndicat des travailleurs de la Justice (Sytjust) pour mettre en œuvre la décision pour le reclassement des greffiers.

