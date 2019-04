Révision de la Constitution : Macky Sall donne des garanties à sa majorité parlementaire

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Avril 2019 à 11:23 | | 0 commentaire(s)|

Le Président Sall veut aller vite pour son quinquennat. Il compte s’appuyer sur des reformes pour rendre visible son action. Un projet de loi portant sur la révision de la Constitution sera soumis pour vote aux députés, samedi prochain. Macky Sall qui ne veut pas de mauvaise surprise, a envoyé une délégation hier aux députés de la majorité, pour leur demander de parler d’une seule voix et d’adopter la loi, en séance plénière.



Conduite par le Premier ministre, la délégation a porté le message de Macky Sall aux députés de Bby. Un message qui détaille « l’utilité de la reforme pour un équilibre des pouvoirs, une efficacité et une visibilité ». En gros, selon la délégation, il y aura plus d’efficacité, plus de visibilité, l’Assemblée nationale sera beaucoup plus indépendante et il n’y aura plus de motion de censure, ni de pouvoir de dissolution.















L’Observateur

