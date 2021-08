Révision des listes électorales : Le président de la Cena en tournée dans les commissions administratives de Dakar Rédigé par leral.net le Mardi 17 Août 2021 à 19:57 | | 0 commentaire(s)|

A travers un communiqué de presse rendu public mardi, la Commission électorale nationale autonome (Cena), informe que son président, Doudou Ndir, effectuera, vendredi prochain, une tournée d'inspection auprès des commissions administratives des départements de Dakar, Pikine et Keur Massar. Ce, dans le cadre de la révision des listes électorales en cours comptant pour les prochaines élections locales prévues en janvier 2022. Par décret n°2021- 976, le président Macky Sall avait lancé la révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022. Ainsi donc, du samedi 31 juillet au mardi 14 septembre, les jeunes ayant 18 ans révolus à la date du dimanche 23 janvier 2022, peuvent s'inscrire sur les listes électorales. Cette tournée devrait permettre au président de la Cena d'avoir une perception directe de la situation de la révision des listes électorales dans ces commissions, explique un communiqué de son cabinet. Lesoleil.sn



Source : Source : http://lesoleil.sn/revision-des-listes-electorales...

