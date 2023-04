Révolte contre un lotissement jugé illégal : Chaude journée à Thiénaba

Il y a eu des affrontements hier à la cité religieuse de Thiénaba, entre les jeunes et les gendarmes qui ont usé de grenades lacrymogènes pour les disperser. Les pandores ont procédé à plusieurs arrestations. A l’origine de cette révolte, un lotissement entrepris par le maire Talla Diagne sur un site d’une superficie de 80 hectares que les contestataires jugent illégal. Selon Alpha Mouhamadou Diop membre du collectif, il s’agit d’un contentieux entre les populations de Thiénaba Seck et le maire consécutif à un projet de lotissement, rapporte L'As.



A l’en croire, le chef de village de Thiénaba Seck, en l’occurrence Serigne Gnana Seck, n’a jamais saisi le maire Talla Diagne, encore moins le Conseil municipal de Thiénaba pour une demande allant dans le sens d’un quelconque lotissement. Ainsi, la commission domaniale de la commune n’a effectué aucune mission dans ce sens au niveau de Thiénaba Seck. Depuis 2014, ajoute-t-il, le conseil municipal n’a délibéré sur aucun projet de lotissement sur toute l’étendue de Thiénaba Seck.



Par conséquent, il estime que cette démarche entreprise par le maire constitue une violation flagrante de la loi sur l’affectation et la désaffection des terres du domaine national et des procédures y afférentes. Pour Alpha Mouhamadou Diop, Talla Diagne n’a trouvé rien de mieux à faire que de faire du forcing en abusant de son pouvoir. Déjà le 3 mai 2021, un groupe de conseillers municipaux s’était insurgé contre le projet, à travers une lettre adressée au sous-préfet. Et le 8 mai 2021, une correspondance avait été envoyée au sous-préfet de Thiénaba par les paysans occupant les terres en question, pour s’opposer au projet de lotissement. «En tant qu'auxiliaire attitré du maire, nous sommes censés être impliqués au premier chef de toute décision de nature à impacter le village de Thiénaba Seck ou un seul de ses habitants. Or à ce jour, nous n'avons été informés ni de près, ni de loin, de l'existence dudit projet. En conséquence, c'est avec beaucoup d'insistance que nous vous prions d'user de votre autorité et de vos prérogatives pour interpeller le maire, dans le sens d'un abandon définitif de ce projet qui constitue un gros risque de conflit et dont les conséquences sociales seraient d'une gravité incommensurable, nonobstant le fait qu'il n'a été tenu compte d'aucune procédure légale », lit-on dans ladite correspondance.



Qu’à cela ne tienne, l’opération d’implantation des bornes a viré à de violents affrontements entre les jeunes et les forces de l’ordre, jusqu’aux alentours de la grande mosquée de Thiénaba et il y a eu plusieurs arrestations parmi les manifestations. Pour Serigne Souleymane Seck Boroom Xaas, Thiénaba doit changer sa façon de faire, car c’est un manque de concertation qui est à l’origine de ce problème.