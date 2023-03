Revue de Presse : Une 3ième candidature de Macky Sall, la paix en Casamance et la résurgence de la lèpre au menu des quotidiens La question d’une troisième candidature de Macky Sall, vue de l'étranger, la paix en Casamance et la résurgence de la lèpre au Sénégal sont, entre autres, sujets abordés par les quotidiens reçus ce vendredi à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

‘’Troisième candidature de Macky Sall, un enjeu international’’, s’exclame à la Une le quotidien EnQuête. Citant la publication Intelligence magazine, le journal rapporte lors que d’un entretien, ‘’Emmanuel Macron a tenté de convaincre Macky Sall de renoncer à sa candidature’’. ‘’Des chefs d’Etat ouest-africains appellent de leurs vœux une candidature de Macky Sall. La question reviendrait régulièrement dans les échanges entre Paris et Washington’’, écrit EnQuête.



‘’La France et les Usa contre un 3e mandat, invalidation diplomatique’’, affiche à sa Une le quotidien Bës Bi. ‘’Macky Sall aura-t-il le soutien de la France et des Etats-Unis en cas de 3e candidature ? Le Président français Emmanuel Macron a tenté de le convaincre d’y renoncer, selon les révélations du site Africa Intelligence faites hier. Quoi qu’il en soit, c’est un débat qui rappelle celui de 2011-2012 lorsque les Occidentaux mettaient la pression sur Abdoulaye Wade’’, relève le quotiidien.



WalfQuotidien parle des ‘’mises en garde de l’Occident’’ contre une troisième candidature de Macky Sall.

‘’Fortement contestée au niveau national, une éventuelle troisième candidature du président de la République, Macky Sall, inquiète la France et les Etats-Unis, les deux principaux partenaires du Sénégal’’, rapporte Walf.



Le Soleil met en exergue les investissements de l’Etat dans la région de Sédhiou, où le président de la République est en tournée économique, et note que le département de Goudomp est ‘’bien servi’’. Macky Sall a procédé au lancement des travaux de la rive gauche du Pakoa, du Programme de modernisation des villes (PROMOVILLES) et de la Maison de la jeunesse à Goudomp-Commune et annoncé le recrutement spécial supplémentaire de cent jeunes, rapporte le journal.



La publication se fait aussi écho de l’appel du chef de l’Etat au Mouvement des forces démocratiques de Casamance, la rébellion, et écrit que Macky Sall ‘’tend la main au MFDC’’.



Selon Le Témoin, ‘’Macky Sall tend encre la main au MFDC’’. ‘’Le président de la République a profité du lancement des travaux de construction de la rive gauche du Pakao, pour lancer un énième appel à la paix du MFDC auquel il a demandé de déposer les armes’’, écrit le journal.

Vox Populi indique Macky Sall ‘’appelle le MFDC à +enterrer définitivement la hache de guerre’’’.



En santé, Le Quotidien alerte sur une ‘’nouvelle vague de lèpre’’ avec 154 cas recensés depuis 2022.



‘’Avec plus de 150 nouveaux cas enregistrés en 2022, la lèpre réémerge au Sénégal’’, selon L’As qui écrit : ‘’Eradiquée il y a quelques années, la lèpre refait surface au Sénégal où plus de 150 nouveaux cas ont été enregistrés en 2022. Cette information émane du coordonnateur du programme national de lutte contre la lèpre qui faisait face à la presse hier’’.



Sud Quotidien s’inquiète de la ‘’rareté progressive des ressources halieutiques’’ et affiche à la Une : ‘’la pêche en eaux troubles’’.

