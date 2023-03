Revue de presse de ce mardi de Leral.net

Une myriade de sujets a été traitée par les quotidiens reçu par la rédaction de Leral ce mardi 07 mars 2023



De la réponse du gouvernement à l'ancien PM HadjibouSoumaré à la stratégie de l'opposition pour contrer une 3em candidature de MackySall en passant par la guéguerre entre Aminata Touré et le pds jusqu'à la victoire des lionceaux à la Can U20 entre autres sujets, rien n'aéchappé aux journaux.



Et à propos de la sortie de l'ancien PM demandant au Président MackySall des explications sur un supposé don de 7milliards de francs CFA qu'il aurait fait à l'opposante française Marine Le Pen, le journal le Quotidien nous informe que le gouvernement a apporté sa réplique. "L'Etat dément et ménage", écrit a sa une la publication. "Le gouvernement rejette et condamne fermement de telles insinuations, lâches et sans fondement, qui témoignent manifestement d'une volonté manifeste de jeter le discrédit sur la personne du président de la République" des propos du porte-parole du gouvernement repris par le journal.



Ce qui fait dire à Le Point dans page d'accueil " Abdou Karim Fofana cogne et corrigé l'ancien PM. Le quotidien renseigne que le gouvernement "rappelle vigoureusement qu'il se réserve le droit de donner suite à ce qu'il juge appropriée à ces insinuations fallacieuses, malveillantes et indigne de quelqu'un qui a occupé de hautes fonctions étatiques"



Voilà pourquoi DakarTimes estime que "l'ex pm risque une plainte pour diffamation". Le journal rapporte que" le gouvernement du senegal, a travers un communiqué signé par son porte-parole, Abdou Karim Fofana, par ailleurs ministre du commerce, des PME , s'est inscrit au propos d'HadjibouSoumaré qui dit que le président MackySall aurait donné 7 milliard FCFA à l'opposante française Marine Le Pen".



L'observateur pour sa part aborde le sujet relatif à la nouvelle stratégie envisagée par l'opposition pour contrecarrer une 3eme candidature de MackySall. Avec docteur Alassane Ndao, Enseignant chercheur à l'UGB et maître de conférence titulaire, la publication du groupe futur media analyse cette plateforme de l'opposition qu'elle appelle " les derniers pièges contre Macky". Et selon quotidien qui cite son analyste du jour, " au-delà de la raison évoquée qu'est la lutte contre le troisième mandat , c'est une façon pour l'opposition de construire un laboratoire d'unité politique"



Mais cette unité s'annonce difficile. En cause, la guéguerre entre le parti démocratique sénégalais , le PDS, et l'ancienne PM , Aminata Touré. Ce qui pousse à Sud Quotidien à se demander " derrière qui , du parti démocratique sénégalais ou de l'ancienne PM Aminata Touré, les responsables de de la coalition de YEWWI vont-ils se ranger dans le cadre de leur marche pour la mise en place de la plateforme de l'opposition ouverte à toutes les forces vives pour la défense de la République". En effet, renseigne la publication, " approché par une délégation du groupe de contact de la coalition YEWWI askanwi conduite par son président,HabibSy , jeudi dernier, la direction du parti démocratique sénégalais tout en donnant son accord de principe pour faire partie de cette plateforme, a opposé son veto a l'adhésion de l'ex Pm Aminata Touré qu'elle accuse d'être l'un des principaux responsables du recul de l'Etat de droit , de démocratie..."



En justice, l'étau se resserre autour du journaliste Pape Ndiaye de Walf. Déféré hier lundi devant le procureur de la République, le chroniqueur judiciaire au groupe walfadjri a fait l'objet d'un retour de parquet. Selon les informations de l'observateur "le parquet n'a pris aucune décision par rapport à son dossier. Pape Ndiaye qui est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et outrage à magistrat se présentera à nouveau ce mardi au temple de Thèmes pour faire face au substitut du procureur en charge de son dossier.



De son côté Libération s'intéresse aux conséquences environnementales de la centrale de Sendou. "Une bombe écologique au coeur de Sendou", titre le quotidien selon lequel " aucun étalonnage indépendant des émission des cheminées n'a été effectué jusqu'à présent ". La publication écrit que "l'évaluation de l'impact du projet sur l'eau potable du réseau public n'a pas été entreprise , et une mission d'inventaire des principaux polluants de la commune de. Arg y n'a pas été réalisée "



Dégâts collatéraux des propos du président tunisien. "SENICO a peur pour Jadida ", affiche en sa une L'info. En effet, suite aux informations qui circulent SENICO a tenu à apporter des éclaircissements. Selon l'entreprise installée à Diamniadio.



"Jadida" est un produit 100% sénégalais.



En sport , Can U20, le Sénégal se qualifie en finale. " les lionceaux sur les pas des aînés", mentionne le soleil dans sa page d'accueil. L'Astre de Hanne informe que la finale de la 23em édition de la Can U20 opposera le Sénégal a la Gambie . Lionceaux et scorpions ont validé leur ticket hier pour le dernier acte en sortant respectivement la Tunisie (3 -0) et le Nigéria (1 -0). Un chaud derby entre deux voisin qui batailleront pour la succession du Maroc . Samedi prochain , une onzième nation inscrira son nom au palmarès de cette compétition.





