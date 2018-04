Rewmi : Déthié Fall, "nouveau jardinier des "rêves" d'Idrissa Seck

Dans le décryptage du séminaire programmatique de Rewmi, une chose n’a pas échappé aux observateurs à savoir la façon avec laquelle Idrissa Seck a adoubé Déthié Fall, en ne tarissant pas d’une part d’éloges académiques et d’autre part sur la capacité à avoir organisé avec brio le dit séminaire. Idrissa Seck a même qualifié son vice-président de « très brillant polytechnicien d’ingénieur black belt ».



En faisant de Déthié Fall, son vice-président en 2014, beaucoup d’observateurs s’étaient posé beaucoup des questions sur son expérience.



Et Idrissa Seck avait pensé le contraire et était satisfait samedi de son vice-président : « Sous la supervision du très brillant polytechnicien et black belt dans sa formation continue, le président Dethié Fall », a déclaré Idrissa Seck magnifiant la réussite de l’organisation du séminaire programmatique de Rewmi, malgré quelques couacs indépendants de son vice-président.



Si Idrissa Seck était « le jardinier des rêves » de Me Abdoulaye Wade, Dethié Fall est, en tout cas, bien parti pour être « l’ingénieur des rêves » d’Idrissa Seck qui pourrait matérialiser sa vision du Sénégal.



Pourtant, tout le monde était sceptique quand Idrissa Seck faisait de, celui qui a aujourd’hui 43 ans, son vice-président en 2014. On s’était alors questionné sur son expérience, mais, les éloges d’Idrissa Seck de samedi, suite à la concrétisation de l’organisation du séminaire programmatique de Saly, affirme à souhait la reconnaissance de ses qualités managériales et politiques.

.

« Les politiciens se sont posés beaucoup de questions sur son expérience. Mais, le polytechnicien, Mba et black belt a démontré à la face du monde tout son talent managérial. Sa nomination à ce poste avait coïncidé avec le départ de beaucoup de ténors du parti comme Omar Guèye, Pape Diouf, Waly Fall, Me Nafissatou Cissé ou encore Youssou Diagne… Ce qui avait amené certains observateurs politiques à prédire une mort certaine de Rewmi. Avec un coaching minutieux de son mentor, Idrissa Seck, le Vice-Président de Rewmi, avec des tournées permanentes pour implanter le parti et avec des stratégies de massification bien pensées et suivies par tous les sénégalais, est parvenu à faire revenir le parti de l'ancien Premier ministre au premier plan sur l'échiquier politique national », nous souffle une source interne de Rewmi.



Avant d’ajouter : « avec le Président Idrissa Seck, l'honorable député a organisé un séminaire des cadres que l'histoire retiendra. Il est parvenu avec le Comex à déjouer tous les pièges du régime en place pour réunir plus de 200 cadres en réflexion sur le programme du candidat Idrissa Seck. Un fait inédit. Conscient de tous les sacrifices faits pour le parti, le Président Idrissa Seck l'a vivement félicité à l'ouverture du séminaire. Il le mérite ».



Dans n contexte de reconquête de La magistrature suprême, Déthié Fall aura encore du pain sur la planche pour matérialiser la matière grise d’Idrissa Seck sur le terrain de la Real Politique, mais après tout, Idrissa Seck ne choisit pas n’importe qui pour être le « jardinier de ses rêves »…encore moins « l’ingénieur de ses rêves ».

Leral.net