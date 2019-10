Rififi à DDD : les syndicalistes accusent le DG…qui réplique La tension est toujours vive à Dakar Dem Dikk. Des syndicalistes affiliés à la SUDT, accusent le Directeur de mauvaise gestion et d’ingérence dans les affaires syndicales. A l’origine de ce nouveau courroux des syndicalistes, une note d’information qui passerait mal.

« Il a publié une note d’information pour nommer un syndicaliste en remplacement d’Oumar Guèye, parce que ce dernier a fait une sortie dans la presse pour dénoncer sa mauvaise gestion. Depuis quand un Dg nomme-t-il des syndicalistes ? En tant que juriste, il devrait tout de même se garder de se mêler d’affaires syndicales », a déclaré le porte-parole des syndicalistes, Alassane Niang, sur la RFM.

Interrogé, hier, lors d’une émission de télé, Me Moussa Diop ne s’est pas fait prier pour répliquer.

« Je n’impose personne. Deux personnes étaient en compétition dans un syndicat, et l’un a battu l’autre. J’ai dit que désormais, mon interlocuteur est celui qui a été désigné », a-t-il dit.

« Ma porte n’est jamais fermée, je reçois tout le monde. Je travaille jusqu’à 23 h. Mais qui déroge à la règle fera face à moi. Je ne cède pas au chantage. Ils sont allés dire que je suis candidat en 2024, que je suis contre la candidature de Macky Sall etc. Qu’est-ce que cela a à voir avec le syndicalisme », a encore pesté le patron de DDD.



