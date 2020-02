Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Rihanna dévoile son premier selfie de 2020 sans maquillage (photo) Rédigé par leral.net le Mardi 11 Février 2020 à 14:31 | | 0 commentaire(s)| Sur Instagram, la chanteuse planétaire a posté une photo d’elle sans maquillage et se montre au naturel pour son premier selfie de 2020.





Pour la nouvelle année, la chanteuse Rihanna a décidé de faire un petit cadeau à ses fans. Elle a en effet posté son premier selfie de 2020 sur Instagram. Une chose est sûre, c’est que cette année encore, la superstar rayonne toujours. Sans une once de maquillage, elle affiche fièrement son visage au naturel.



Aucun complexe pour la jeune femme de 31 ans qui dévoile même un bouton sur sa joue. Pour ses followers, Rihanna reste la plus belle malgré ses petits défauts. Beaucoup de commentaires positifs ont déferlé sur le compte de la star. «Tu es une reine», «superbe», «une beauté rare», pouvait-on lire sous sa photo. Malgré la déception de certains fans qui attendent impatiemment un signe de son nouvel album, le cliché a tout de même été liké plus de 4 millions de fois.



Rihanna, fidèle à elle-même



Si au premier abord, Rihanna semble faire très attention à l’image qu’elle renvoie, elle souhaite pour autant montrer qu’elle est une femme comme les autres. En effet, l’interprète de «Diamonds» s’est très souvent affichée sur son compte Instagram au naturel. Même si le maquillage représente une grande partie de sa vie (elle a lancé sa propre marque de cosmétiques Fenty Beauty), elle reste tout de même fidèle à son image de «bad girl», qui combat les clichés et diktats de beauté. Rihanna a encore une fois frappé fort en ce début d’année 2020.





