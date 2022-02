Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Rihanna et A$AP Rocky : les futurs parents en sortie à New York Rédigé par leral.net le Lundi 21 Février 2022 à 16:22 | | 0 commentaire(s)|

Alors qu’ils attendent leur premier enfant, les deux stars multiplient les apparitions publiques. Rihanna et son compagnon A$AP Rocky ont été photographiés dans les rues de la Grosse Pomme ce vendredi 18 février. Ensemble depuis 2020, le couple a d’abord été amis pendants de nombreuses années avant de se décider à s’avouer leurs sentiments. Ils forment désormais un duo solide qui vient de franchir une étape importante dans leur relation, puisque les deux chanteurs seront bientôt parents. En effet, Rihanna est enceinte de son premier enfant comme l’ont dévoilé des photos du couple publiées le 31 janvier dernier. Une annonce dont se réjouissent ses fans. Depuis la révélation de sa grossesse, l’artiste ne cesse de poster des clichés d’elle arborant fièrement son baby bump sur les réseaux sociaux, sans oublier ses apparitions publiques, plus remarquées les unes que les autres.



UN DÎNER AVEC SON FRÈRE ET SON COMPAGNON



Le 11 février dernier, Rihanna avait fait sensation dans une tenue toute en transparence lors de la soirée de sa marque de maquillage Fenty Beauty à Los Angeles. Ce vendredi 18 février, c’est encore une fois aux côtés de son petit-ami que l’interprète de « Diamonds » est aperçue. Le duo inséparable porte comme à son habitude des tenues très tendances. Alors qu’ASAP Rocky ose le total-look blanc, accessoirisé d’un bonnet pour vaincre le froid new-yorkais, Rihanna opte pour un sweat à imprimés, associé à un jean à strass et des sandales à talons. Le couple se rend au restaurant Carbone afin de dîner en double-date avec le frère de la chanteuse et sa petite-amie.













