Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Rihanna reconnaît une influenceuse française à Séoul et la fait monter sur scène Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Septembre 2019 à 11:53 | | 0 commentaire(s)| Paola Locatelli, star du web qui compte Rihanna parmi ses abonnés, a été reconnue par la chanteuse lors d'une conférence en Corée du Sud pour la marque Fenty Beauty.



Peu importe que le grand public vous connaisse ou pas: si Rihanna vous suit sur Instagram, connaît votre nom et peut vous reconnaître dans une foule, c'est que vous êtes une star. C'est le cas de Paola Locatelli, jeune influenceuse lifestyle française de 15 ans aux 500.000 abonnés sur YouTube.



Mardi, la chanteuse de Umbrella donnait une conférence à Séoul pour promouvoir sa marque de cosmétiques Fenty Beauty. Paola Locatelli était dans l'assistance, et lorsqu'elle s'est emparée du micro pour poser une question, Rihanna l'a interrompue:



"Attends... est-ce que tu es Paola? C'est pas vrai, qu'est-ce que tu fais là? C'est tellement génial!" s'est écriée la chanteuse avant de faire monter la jeune fille sur scène et de l'enlacer comme une vielle copine.

Première rencontre en 2017



Rihanna et Paola Locatelli ne se connaissent pas uniquement par le biais des réseaux sociaux. Certes, "badgalriri" fait partie de son million d'abonnés sur Instagram, mais elle se sont rencontrées en 2017 lors d'un précédent événement Fenty Beauty, comme la jeune influenceuse le racontait à Au Féminin l'année dernière.



Star des adolescents, Paola Locatelli compte également plus de 90.000 abonnés sur Twitter. À travers les réseaux sociaux, elle partage son quotidien, entre ses voyages, ses rencontres avec d'autres influenceurs et ses cours au lycée.



Accueil Envoyer à un ami Partager