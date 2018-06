Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Rihanna, sublime avec des dreadlocks pour son dernier film (Photos) Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Juin 2018 à 23:08 | | 0 commentaire(s)| Rihanna, connue non seulement pour sa musique, l’est aussi pour ses nombreux beauty looks plus surprenants les uns que les autres. Cheveux blonds, rouges, bleus, gris, roses, longs, courts, frisés ou raides, Riri est un véritable caméléon de la coiffure.

C’est en 2016 que nous l’avions vue porter ses dreadlocks pour la première fois. A cette occasion, de nombreuses personnes se sont demandées "pourquoi ?". Tout simplement, Rihanna était en plein tournage du film Ocean’s 8. Spin-off de la trilogie Ocean’s de Steven Soderbergh avec Brad Pitt et Georges Clooney. Son coiffeur de longue date Yusef Williams a récemment confié dans une interview accordée à Refinery29 qu’il s’agissait d’une volonté de la chanteuse.



Entre origine et acceptation de soi

La liberté créative donnée à Rihanna a permis à l’actrice de “créer le lien avec l’Afrique. Elle a tenu à garder son accent. Elle ne voulait pas être juste une Américaine dans un film. Nine Ball (le personne qu'elle incarne dans Ocean's 8) est une Caribéenne arrivant juste aux Etats-Unis” a raconté son coiffeur.



Yusef Williams a aussi déclaré que “les cheveux ont joué un grand rôle dans la naissance de Nine Ball”. Rihanna n’a jamais eu peur d’assumer sa chevelure afro-américaine. Un écho aux #BlackHairChallenge et #NaturalHairMovement, des mouvements nés sur les réseaux sociaux et célébrant la beauté des cheveux afros.



Avec plus de 63 millions d’abonnés sur Instagram, Riri nous invite à briser les codes de la beauté et à s’accepter tel que l’on est.



Pour le petit plus, Yusef Williams est entré dans les détails en expliquant que la créatrice de Fenty Beauty, aimait porter cette coiffure, sauf qu'elle avait l’impression d’avoir "une p***** de Toyota sur la tête". Fait surprenant, aux Etats-Unis il est légal d'interdire les dreadlocks sur un lieu de travail. Une raison de plus, pour la fervente militante pour l’égalité qu'elle est, d'arborer cette coiffure avec fierté, classe et style.











