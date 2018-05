Rilk Dacleu Idrac dégonfle la "mule" : « Je n’ai aucun lien avec Karim Wade, je ne l’ai jamais vu »

Venu à Dakar pour des affaires, Rilk Dacleu-Idrac, s’est retrouvé entre les mains de la justice sénégalaise pour divers délits présumés dont le blanchissement supposé de capitaux, escroquerie faux et usage et de faux. Des allégations que l’expert financier trouve complètement « stupide » tout en soulignant « l’incompétence de la des services d’investigation ».



En effet on lui reproche d’avoir des relations pas du tout saines avec Karim Wade, des attestations qu’il rejette totalement. « Je n’ai aucun lien avec Karim Wade, je ne l’ai jamais vu, je ne l’ai jamais connu. Nous m’avons aucun lien », défend t-il dans un entretien accordé au journal l’Observateur.



Il poursuit encore et déclare qu’il n’a aucun intérêt à connaitre Wade fils car « sur le plan international et sur le plan financier, Karim Wade ne représente absolument rien ».



Détenu dans la maison d’arrêt de Rebeuss, Mr Idrac ne manche pas ses mot quand il s’agit des conditions de vie en Prison et nous informe qu’il avait des relations plutôt « exécrables avec la responsable de la maison d’arrêt de Rebeuss (Agnes Diogaye) », qu’il considère comme « Une femme intelligente ».



Après 10 mois de détention, l’expert financier et diplôme de Yale a bénéficié d’un non-lieu. En attendant le vol prive qui devrait venir le vendredi, il se la coule douce dans un hôtel de la place.