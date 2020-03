Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Riposte contre le Covid-19 / Dame Diané, PDG Sénégal Minergy Port: L’ancien vendeur de friperie a offert 10 millions de FCfa Rédigé par leral.net le Mardi 31 Mars 2020 à 20:37 | | 0 commentaire(s)| Dame Diané est un ancien vendeur de friperie, ayant travaillé et vécu à la sueur de son front. L’homme d’affaires a très vite investi dans l’industrie. Et il a usé de son carnet d’adresses pour trouver des partenaires aux reins solides dans l’accomplissement de ses ambitions. Par la force du travail, d’abnégation, de courage et de charme, cet opérateur économique, Baol-Baol pur jus, a su se faire une place au soleil. L’homme a fait montre de générosité, en offrant 10 millions de FCfa à l’occasion du Téléthon du Groupe Futurs Médias pour la riposte contre le Covid 19. Portrait…

Le courage est une arme redoutable qui permet d’ouvrir toutes les portes de la vie. Certains, sachant bien en user, ont réussi, affrontant des épreuves; à arriver à jouir des délices de la vie. Dame Diané, ancien vendeur de friperie, aujourd’hui, président Directeur général de Senegal Minergy Port, est un exemple patent. Partant de presque rien du tout, il a réussi à inscrire son nom dans le registre des entrepreneurs les plus en vue du Sénégal.



Le Port Minéralier de Sendou, un projet phare de l’Etat du Sénégal était une volonté inassouvie depuis 1987. Et, c’est grâce à l’entregent de Diané qu’il est en passe d’embrasser le soleil de la réalité. L’homme d’affaires, Diané est considéré comme une fierté, une référence pour bon nombre de jeunes Sénégalais.



Avec l’aide de partenaires fiables, Dame Diané a su mobiliser des fonds nécessaires pour satisfaire cette vieille doléance. Concernant ce projet si ambitieux du gouvernement de la République du Sénégal, précise-t-on, aucun sou n’a été mis à sa disposition. Pour sa réalisation, il n’y a que l’assiette foncière qui lui a été remise. L’expertise, la technologie, les moyens financiers ont été obtenus grâce à sa prouesse d’expert industriel et financier chevronné.



Cette infrastructure de dernière génération était plus qu’une nécessité pour résorber cette macrocéphalie de Dakar, un vrai frein au développement. Dans ce contexte, M. Diané s’est largement appuyé sur le partenariat-Public-Privé (PPP), véritable levier de développement économique et social.



Sous ce registre, le promoteur du port de Bargny n’a pas cherché loin pour l’affectation d’espaces aux pétroliers pour le stockage des hydrocarbures. Son entreprise Sénégal Minergy port (SMP) devrait affecter des terres aux professionnels du pétrole pour la construction d’espaces de stockage. Mais, dénonce-t-on, cette démarche ne se serait pas faite en toute transparence. Dame Diané aurait privilégié Elton, Itoc, Oryx… Et, les entreprises comme Vivo Energy et Total, ont été mises sur la touche. D’ailleurs, ces dernières dénoncent un copinage pur et simple, tout en comptant saisir le Président Macky Sall pour arbitrage.



N’empêche, Diané, arguant des motifs valables pour ce faire, a accepté de faire face aux contestataires afin de faire aboutir ce projet.





