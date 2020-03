Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Riposte contre le Covid 19 : Le patron de Bamba Ndiaye Sa frappe fort avec 20 millions de FCfa Rédigé par leral.net le Mardi 31 Mars 2020 à 20:10 commentaire(s)| Bamba Ndiaye est un affairiste hors pair, pionnier dans la vente et distribution de carreaux. Son entreprise apporte le nécessaire dans l’équipement et les matériaux, destinés à la construction et, à l’embellissement des bâtiments. L’homme d’affaires qui a rénové le building administratif, s’est distingué avec l’offre de 20 millions de FCfa au Téléthon de Futurs Médias, destiné à la riposte contre le Covid 19.

La lutte contre le Covid 19 mobilise des Sénégalais de tout bord. En tant que bonnes volontés, ils contribuent à hauteur de plusieurs millions de FCfa pour freiner ce fléau ravageur qui perturbe la quiétude des populations du monde. C’est dans cette logique que le Patron de Bamba Ndiaye Sa a tiré de ses 20 millions de FCfa pour contribuer à la lutte contre le Covid 19.



L’entreprise Bamba Ndiaye Sa a gagné le marché de rénovation du Building administratif. Et, à l’aboutissement, son professionnalisme a été salué par le Chef de l’Etat, Macky Sall lors de la cérémonie d’inauguration du Building administratif.



Pionnier dans la vente et distribution de carreaux, l’entreprise « Bamba Ndiaye Sa » était mal vue par certains après l’attribution du marché́ de réhabilitation du Building administratif. Mais, faisant passer le building administratif de 9 à 10 étages et de 539 à 639 pièces, elle a montré́ et démontré́ à la face du monde sa polyvalence.



Très dégourdi, l’entrepreneur a entièrement couvert de verre et de marbre du sol au plafond à tous les niveaux du Building administratif. Devant ce joyau, il a rendu service au Sénégal dans le financement de ses projets.



Décrit de prolixe et de moins discret en privé, Bamba Ndiaye est d’une élégance indéfectible. Souvent, il profite des offres de la vie pour s’approprier de biens matériels très mondains.





