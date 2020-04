Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Riposte contre le Covid-19 : Me Dior Diagne, avocate au Barreau de Dakar, étale sa classe et sa générosité légendaire ( 10 millions ) Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Avril 2020 à 21:42 | | 0 commentaire(s)| Me Dior Diagne, avocate au Barreau de Dakar, ayant servi auprès du Tribunal Pénal International pour le Rwanda et auprès de la Cour Pénale Internationale de la Haye, est très influente dans la gestion des affaires judiciaires. Eminente personnalité, remarquable de par sa compétence et son courage, elle a contribué à hauteur de 10 millions de FCfa, lors du Téléthon du Groupe Futurs Médias. Portrait…

Le fort caractère pourrait sortir de l’hérédité ou de l’appartenance familiale. Issue d’une famille placé à la centralité de la gestion des affaires Khadriya du Sénégal, Me Dior Diagne, la très charmante du Barreau s’illustre de fort belle manière. Elle a fait œuvre d’une générosité de coeur à l’occasion du Téléthon de GFM. La diplômée d’études supérieures, spécialisées en Banques Assurance et qualifiée dans plusieurs domaines juridiques, a donné une contribution de 10 millions de FCfa pour apporter sa contribution à la riposte contre le Covid 19.



La fille du président du Conseil supérieur Khadrya, Ousmane Diagne, a eu un parcours professionnel exempt de reproche. Me Dior, une des avocates les plus célèbres et compétentes de sa génération, a réussi à se faire un nom dans le milieu judiciaire. Sortie de la faculté des Sciences juridiques et politiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, elle fait partie la fierté du Sénégal.



Ainsi, elle est sollicitée un peu partout dans le monde pour ses compétences. L’avocate internationale, relève-t-on, est souvent entre deux avions pour défendre des dossiers plus ou moins complexes voire sulfureux. Proche de la figure du droit international, l’avocat français Jacques Verges, décédé, ces deux personnalités, constituaient un duo de choc dans la défense de très grandes personnalités. Me Dior Diagne s’inspirait beaucoup de Jacques Vergès. Et, ils ont défendu ensemble les dossiers des Présidents Oumar Bongo, Idriss Deby, Alassane Ouattara et Saddam Hussein.



Ledit binôme a plaidé contre l’opposant congolais Bernard Kolela. Et dernièrement, c’est Amadou Haya Sanogo, l’auteur du putsch militaire du 22 mars 2012, qui a fait appel aux compétences de la célèbre avocate. L’ancien capitaine putschiste au Mali, promu Général depuis, a engagé pour sa défense l'avocate sénégalaise Me Dior Diagne.



Avec une parfaite maîtrise du droit, Me Dior Diagne, très chantée pour sa générosité, semble-t-il, ne crache pas sur les ors de la belle vie. Puisque, son nom est souvent évoqué dans divers milieux de la vie sociale. Très disponible, elle vole régulièrement au secours des nécessiteux, sans contrepartie aucune. Et, l’acte de donner est, dit-on, l’expression de la générosité du cœur. Déduction…Me Dior Diagne est tout simplement d’une gentillesse débordante.





