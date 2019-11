Risque de pénurie d’eau : les travailleurs de la SDE ont déposé leur préavis de grève Les travailleurs de la SDE n’en démordent pas. Après un sit-in tenu la semaine dernière, ils ont déposé un préavis de grève, pou exiger 15% dans l’actionnariat de Suez, la nouvelle société qui aura en charge la gestion de l’eau.

« Nous avons sollicité une rencontre avec le ministre, il nous envoyé son Dage. La rencontre s’est soldée sur un désaccord total. Alors que nous demandons 15% de la nouvelle société, il nous a proposé 5% à partager avec l’Onas et la Sonnes. Naturellement, cela ne nous convient pas et nous avons déposé notre préavis de grève », a déclaré Baba Ngom, le coordonateur adjoint du syndicat des travailleurs sur la RFM.

Qui poursuit, « le préavis court jusqu’à la fin de ce mois de novembre. Entre temps, nous allons continuer les négociations. Si une solution n’est pas trouvée, nous irons en grève ».



