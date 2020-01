Riyad Mahrez : "Sadio Mané est gentil et très fair-play"

L’attaquant algérien Riyad Mahrez, l’un des joueurs présélectionnés pour le Ballon d’or africain 2019 remporté mardi par Sadio Mané, juge ’’amplement méritée’’ la distinction décernée à l’attaquant sénégalais, ’’une personne gentille et très fair-play".



"Quand je l’avais gagné en 2016, il était là, il m’a félicité", a rappelé l’attaquant de Manchester City, cité par DZfoot, un site Internet spécialisé dans le football algérien.



Mahrez était absent des CAF Awards qui ont eu lieu mardi dernier à Hurghada (Egypte), privilégiant le match de Coupe d’Angleterre entre son club et Manchester United.



L’Egyptien Mohamed Salah, présélectionné pour le Ballon d’or africain 2019, était lui aussi aux abonnés absents de cette cérémonie.



Les deux footballeurs ont en revanche réagi sur les réseaux sociaux pour féliciter l’attaquant sénégalais, qui a reçu sa distinction des mains du président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad.

APS

