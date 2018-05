Rocky Balboa après sa défaite : « Bombardier a été le plus fort »

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Mai 2018 à 09:07 | | 0 commentaire(s)|

Battu face à Bombardier, le champion de Suisse Rocky Balboa reconnait que le Roi des arènes a été plus fort que lui, affirme-t-il dans Sunu Lamb.





« Bombardier est très lourd. Il a gagné. Il y aura une autre fois. Là, je vais me donner les moyens de m’en sortir. Notamment avec une meilleure préparation. Je vais m’entraîner mieux. Je pourrai me rendre aux Etats-Unis pour ça. Mais là, il faut reconnaître que Bombardier a été le plus fort », déclare Rocky Balboa.









wiwsport.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook