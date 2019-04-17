Rôle de l'audience de la première chambre de Dakar ce 17 Avril 2019

RÖLE DE L’AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un peuple – Un But – Une Foi
Dakar, 16 Avril 2019
-----------------------
COUR D’APPEL DE DAKAR
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COUR D’APPEL DE DAKAR
|--------------------
|MERCREDI 17 AVRIL 2019
|TRIBUNAL DE COMMERCE
|HORS CLASSE DE DAKAR
|COMPOSITION :
|Ø PRESIDENT
|Ø MEMBRES :
|Ø GREFFIER :
|COLLEGIALE
|AFFAIRES MISES EN DELIBERE
|N°
|N° RG
|N° JGT
|Affaires
|d’ordre
|1.
|978/2019
|STE COMMERCIALE LE CAYOR SARL( Me Mouhamadou Bamba CISSE ) C/ STE NMA SANDERS ( Me Abdou Thiam)
|2.
|1196/2019
|STE NICKEL SARL ( Me ABDOUL AZIZ DJIGO) C/ CENTRE INTERNATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR DU SENEGAL DITE CICES
|3.
|1274/2019
|STE MICROCRED SENEGAL SA ( ME SAMBA AMETTI C/ M ENTREPRISE BUSNESS SARL, SERIGNE ABDOU RAHIM TOURE MR
|JEANNOT GOMIS
|4.
|361/2019
|Mr Moussa NDIAYE( Me Babacar MBAYE) C/ Mr Gora NDIAYE( Me Hameth SALL)
|5.
|4563/2018
|Société Open Africa Market ( Me Khaled A HOUDA) C/ Société CAD LOGISTICS SARL ( Mes WELLE & THIAKANE)
|6.
|4656/2018
|Société MADINA TRANSIT SUARL( Mes WELLE & THIAKANE) C/ Dah Abdellahi BOU HOUM Mouhamed SALIM
|( Me Baba DIOP)
|7.
|54/2019
|SOCIETE MEKS SUARL dénommée MEKS SECURITE ( Me François SARR & ASS)C/ PHARMACIE DEMBA KOITA ( Me Gaël BA)
|8.
|4123/2018
|Institut Clinique de Perfectionnement « ICP »
|( Me Ousmane SEYE) C/ Institut de Prévoyance Maladie du Personnel ICS ( Me KANE SAMB)
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RÖLE DE L’AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE
AFFAIRES ANCIENNES
|AFFAIRES RENVOYEES POUR MISE EN DELIBERES
|N°
|N° RG
|Demandeur (s)
|Conseil (s)
|Défendeur (s)
|Conseil (s)
|Résultats
|d’ordre
|1.
|124/2019
|Société TOTAL SENEGAL SA
|Me François SARR et
|Ousmane NDAO
|Associes
|2.
|268/2019
|SOCIETE YALMA SP
|Me SERIGNE KHASSIM
|ENTREPRISE GENERALE
|Me LO KAMARA
|TOURE
|D’EQUIPEMENT DITE EGE
|DIOUF
|SARL
|406/2019
|Banque Régional de
|Me Babacar CAMARA
|Sté Focus Immobilier SA
|3.
|Marchés (BRM)
|Mr Khadim KEBE,
|Me Boubacar
|Moustapha KEBE et
|KOÏTA
|autres
|245/2019
|PAPE DOMINIQUE NDIAYE,
|Me WELLE & THIAKANE
|CSE – SOCIET IMMOBILIERE
|Me Ousmane SEYE
|4.
|AÏSSATOU NDIAYE,
|DU GOLF « SIG »
|ABDOULAYE DIARRA, PAUL
|ANTOINE NDONG et AUTRES
|5.
|76/2019
|IDKT SARL
|Me Amadou Yahya
|Société Confluence
|Me Amadou SOW
|FALL
|Conseil SARL
|n°2
|6.
|Nouvelle Société
|Me Khaled A HOUDA
|Mme Fatou DIOUF
|Me Bamar FAYE
|4613/2019
|Immobilière « N S I SAS »
AFFAIRES ANCIENNES
|N°
|N° RG
|Demandeur(s)
|Conseil(s)
|Défendeur(s)
|Conseil(s)
|Résultats
|d’ordre
|1.
|1511/2019
|MOUHAMADOU MOUSTAPHA
|Me OUSMANE THIAM
|MOUSTAPHA DIAGNE
|DIEYE
|2.
|1527/2019
|PAPE SAMBA GUEYE
|Me Abdourahmane
|ERIC TCHALEU
|DIALLO
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RÖLE DE L’AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE
AFFAIRES NOUVELLES
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|1453/2019
|THIERNO DAHA DOUCKE R/
|Me Ndiack BA
|MR ALI JAMAL HAGE
|3.
|AGENCE IMMOBILIEREE
|SOCOBAT SARL
|1262/2019
|ELECTRA STANDARD -SARL
|Me Gorgui GUEYE
|MR MAMADOUNE DIAW
|4.
|MR IGINO VALERY ET
|AUTRES
|1234/2019
|GIE WA DAOU MOUSTY
|Me Mouhamadou
|CHEIKH MOHAMED
|Me Abdou
|5.
|ROUGES
|Bamba CISSE
|MOURTALLA FAYE
|THIAM
|MR L’ADMINISTRATEUR
|DE GREFFE DU TCHCD
AFFAIRES NOUVELLES
|N°
|N° RG
|Demandeur(s)
|Conseil(s)
|Défendeur(s)
|Conseil(s)
|Résultats
|d’ordre
|1.
|1474/2019
|AHMADOU THIAM DIA
|Me CHEIKH TIDIANE FAYE
|ABDOULAYE CISSE
|2.
|1507/2019
|LIBASSE DIENE
|Me CHEIKH AHMADOU BAMBA
|Société TOTAL SENEGAL
|Me FRANÇOIS
|SYLLA
|SARR & Associés
|1576/2019
|LA SOCIETE LES GRANDS
|Mes CHRISTIAN FAYE &
|ALY BADAOUI
|3.
|MOULINS DE DAKAR SA DITE
|ASSOCIES
|GMD
|1654/2019
|SOCIETE « CALED CABLE
|Mes CHRISTIAN E. FAYE &
|COMPAGNIE SENEGALAISE
|4.
|AFRICA SA »
|ASSOCIES
|D’ENERGIE DITE « COSEN »
|SARL
|1653/2019
|LES GRANDS MOULINS DE
|Mes CHRISTAN E. FAYE &
|ETABLISSEMENTS
|Me Ousmane
|5.
|DAKAR DITE GMD
|ASSOCIES
|MOUHAMADOU BAMBA
|YADE
|GUEYE
|6.
|1635/2019
|NSIA BANQUE BENIN SA
|Mes BOUBACAR KOITA &
|SOCIETE EIFFAGE SENEGAL
|Me Boubacar
|ASSOCIES
|SA
|WADE
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RÖLE DE L’AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE
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|1624/2019
|ASSANE THIANDOUM.ABDOU
|ALIOU SOW
|7.
|SOW. KHADIM
|GUEYE.SERIGNE ASSANE ET
|NDIAW THIARE
|1620/2019
|LA SOCIETE MICROCRED
|Me SAMBA AMETTI
|LA SOCIETE LAMP FALL
|8.
|SENEGAL SA
|AUTOMOBILES SARL-
|MASSAMBA LO-ALIOU MANE
|9.
|1614/2019
|SOFRACOM SOCIETE FRANCO
|Me NDOUMBE WANE
|COMPAGNIE COMMERCIAL
|AFRICAINE DE COMMERCE
|DAME DIOP
|1622/2019
|ABDOU KHOUDOSS DIENG
|Me MOUHAMADOU
|LA SOCIETE NMA SANDERS
|Me Abdou
|10.
|BAMBA CISSE
|SA –ADMINISTRATEUR DU
|THIAM
|TRIBUNAL DE COMMERCE –
|Me MALICK NDIAYE
|4482/2018
|Mme AWA KAMARA
|Mr MADEMBA SYLLA
|11.
|R/AGENCE AL AMINE
|IMMOBILIER SUARL dite 2
|A.L SUARL
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REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un peuple – Un But – Une Foi
Dakar, 16 Avril 2019
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COUR D’APPEL DE DAKAR
--------------------
TRIBUNAL DE COMMERCE
HORS CLASSE DE DAKAR
MERCREDI 17 AVRIL 2019
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCES DE CLÔTURE
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COUR D’APPEL DE DAKAR
--------------------
TRIBUNAL DE COMMERCE
HORS CLASSE DE DAKAR
MERCREDI 17 AVRIL 2019
COMPOSITION :
- PRESIDENT :
- GREFFIER :
JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCES DE CLÔTURE
|N°
|N° RG
|Demandeur(s)
|Conseil(s)
|Défendeur(s)
|Conseil(s)
|Résultats
|d’ordre
|1.
|242/2019
|STE SENIRAN AUTO SA
|Me Daouda KA
|Société I T Mobile
|Me FAYE & SALL
|Afrique Sarl
|413/2019
|Compagnie Ouest Africaine de
|SCP François SARR
|Société 37 ° 5 SARL
|Me Guédel
|2.
|Crédit-Bail (LOCAFRIQUE)
|& associés
|Mr Moustapha DIOP
|NDIAYE
|Mr Seydina Oumar SY
|4429/2018
|BNDE SA
|Me Mayacine
|Société Style Living Sarl
|Me Mathurin BA
|3.
|TOUNKARA &
|Mme NDIAYE née
|associés
|Soham Germaine
|WARDINI
|4.
|332/2019
|STE SONACOS SA
|SCP Léon Patrice &
|STE Comptoir
|Me Daouda KA
|SYLVA
|Commercial Télécom
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RÖLE DE L’AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE
|5.
|537/2019
|ABDOULAYE WADE
|Me MOHAMED
|PAPA CHEIKH AMADOU
|SCP SOW &
|SEYDOU DIAGNE
|AMAR
|ASSOCIES
|6.
|521/2019
|AHMED HABIB MOHA MED HABIB
|Me HAMETH
|EL HADJI SAER SOW
|Me Serigne
|MOUSSA SALL
|DIONGUE
|7.
|257/2019
|SGBS SA
|Me BOUBACAR
|SOCAS SA
|Me TALLA & ASS
|KOITA & ASSOCIES
|8.
|4333/2018
|UNITED BANK FOR AFRICA
|Me Baboucar CISSE
|ETSHOS -IMED
|Me Moustapha
|NDOYE
|9.
|708/2019
|Ibrahima THIAM
|Me Ndoumbe WANE
|BEN AGGREY DE
|Me Baboucar
|WITTMAN
|CISSE
|10.
|506/2019
|SOCIETE MC CANN ERICKSSON
|Me GUEDEL NDIAYE
|SOCIETE ANONYME LES
|Me FARA GOMIS
|SENEGAL SA
|ETABLISSEMNTS GUIESSE
|DITE BDM
|11.
|476/2019
|SOCIETE ECOBANK SENEGAL SA
|ETUDE FRANCOIS
|PHONDAGE SARL
|Me OUSMANE
|SARR ET ASSOCIES
|OUMANE SAGNA
|DIAGNE
|12.
|4535/2018
|ABDOURAHMANE IDALY CAMARA
|Me MAME ADAMA
|COMPAGNIE AERIENNE
|Me FRANCOIS
|ARONA NIANG ET KARAMAKO NIANG
|GUEYE ET ASSOCIES
|TURKISH AIRLINES
|SARR & Associés
|13.
|1002/2019
|Samba DIOP
|Me Babacar MBAYE
|Youssou NDIAYE
|Me M Gaël BA
|ADG/TCHCD
|887/2019
|STE BATISSE SA
|Me Christian FAYE &
|Société Hôtelière du Lido
|Me Ibrahima DIA
|14.
|Associés
|SHL SAVANA DAKAR SA
|4553/2018
|Société IPNET EXPERTS SA
|Mes Gémi & KEBE
|Société Sylam
|Me Ibrahima
|15.
|Technologies Group
|NIANG
|SAS
|327/2019
|Entreprise Sénégalaise de
|Me Ibrahima DIOP
|SATTAR BTP SA
|Me Babacar
|16.
|Construction et d’Assainissement
|MBAYE
|SUARL (ESCA SUARL)
|283/2019
|Association des Employés et Ex
|Mes Soulèye
|Industries Chimiques
|Me François SARR
|Employés Actionnaires des ICS
|MBAYE
|du Sénégal ICS
|& Associés
|17.
|Elhadji I NDIAYE,
|Mamadou WANE
|Massokhna KANE
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RÖLE DE L’AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE
VERIFICATIONS
MISE EN ETAT
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VERIFICATIONS
|N°
|N° RG
|Demandeur(s)
|Conseil(s)
|Défendeur(s)
|Conseil(s)
|Résultats
|d’ordre
|2599/18
|Ste. SONAM
|Me. LENOBLE
|SNTT
|Me TOUNKARA &
|1.
|Ass
|Mes BATHILY &
|Ass
|2.
|2371/18
|BRM
|Me. Babacar
|FOCUS IMMOBILIER
|Me. KOITA & Ass
|CAMARA
MISE EN ETAT
|N°
|N° RG
|Demandeur(s)
|Conseil(s)
|Défendeur(s)
|Conseil(s)
|Résultats
|d’ordre
|4078/2018
|Souleymane DIA
|Mes BASS &
|SONATEL
|Mes TOUNKARA
|1.
|FAYE
|CBAO
|Mouhamed M
|BICIS
|FALL
|MAG & Associés
|123/2019
|Société TOTAL SENEGAL
|Me François SARR
|Cheikh Ahmet Tidiane SY
|2.
|& Associes
|3.
|754/2019
|SODIPHARM SA
|SCP Demba Ciré
|Docteur Abdou DIOP
|Me Sidy SYLLA
|BATHILY
|4.
|888/2019
|Société I FER Srl
|Me Christian FAYE
|Mr Moustapha SENE
|Me KOITA &
|& associés
|associés
|5.
|758/2019
|Mr Amsatou GUEYE
|Me Ndiack BA
|Société Nationale de
|Me Ibrahima
|Recouvrement (SNR)
|GUEYE
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RÖLE DE L’AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE
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|853/2019
|FRIP ETHIQUE SARL
|Me François SARR
|DAMCO SENEGAL SA
|SCP NDIAYE &
|6.
|& associés
|MBODJI
|1131/2019
|STE ALIOS FINANCE SENEGAL SA
|Me ABDOU THIAM
|SODIPROSEN SARL Mr
|Me MALICK LO
|7.
|MOUHAMED KANDJI. Mr
|OUMAR NIANE
|904/2019
|Société Immo Conseil
|Me Boucounta
|Société Afrique Pesage Sénégal
|Me Amadou Yayha
|8.
|DIALLO
|SA
|FALL
|977/2019
|COMMUNE DE MERMOZ SACRE
|SCP Demba Ciré
|CREDIT MUTUEL DU SENEGAL
|Me Babacar Ndiaye
|9.
|CŒUR
|BATHILY &
|EN ABREGE CMS
|ASSOCIES
|10.
|646/2019
|Mr Alboury NIANG
|Mes BASS & FAYE
|Eco Finance Entreprises
|Me Mouhamed
|FALL
|670/2019
|Chambre de Commerce
|Me Abdou Dialy
|STE Terminaux Vraquiers du
|Me Ousmane
|11.
|d’Industrie et d’Agriculture de
|KANE
|Sénégal (TRS) SA
|THIAM
|Dakar
|12.
|344/2019
|LA SOCIETE EMG UNIVERSAL
|SCP BATHILY ET
|LA SOCIETE SEN FOURNISSEUR
|Me WELLE &
|AUTO SA
|ASSOCIES
|GENERAL
|THIAKANE
|13.
|1045/2019
|Société Léon Vincent SAS
|Mes Etienne &
|Société Générale d’Entreprise
|SCP LO, KAMARA &
|PADONOU
|DIOUF
|663/2019
|Fédération des Producteurs
|Me Ibrahima
|STE SPIN TECH SA
|Me Ababacar
|14.
|Maraîchers de la Zones des
|MBENGUE
|CAMARA
|Niayes (FPNN)
|1237/2019
|SOCIETE SOYERE
|Me
|SOCIETE AFRICAINE DE
|Me Bathily et Ass
|15.
|CONSULTING SARL
|YOUSSOUPHA
|L’AUTOMOBILE R/FATOU
|CAMARA
|FALL NIANG
|1227/2019
|Mr ABDOU KHADRE FALL
|Me
|MSTE SAFMARINE 1
|Me LENOBLE
|16.
|ABDOURAKHMANE
|DIALLO
|974/2019
|SOCIETE NATIONALE DES
|Me Cheikh
|SOCIETE GOUYAR TRANSPORT
|Me El Hadji
|17.
|AUXILIAIRES DE TRANSPORT
|Ahmadou NDIAYE
|LOGISTICS
|Ibrahima NDIAYE
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RÖLE DE L’AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE
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|18.
|1548/2019
|Banque Atlantique Sénégal dite
|Me Abdou THIAM
|Etablissements Koura SOW
|Me Ibrahima
|BAS SA
|NIANG
|19.
|1545/2019
|Mme DIOP née Ndeye Rokhaya
|SCP LO, KAMARA &
|Modou GUEYE
|Me Alassane
|DIAGNE
|DIOUF
|DIALLO
|20.
|1526/2019
|Yakhara MBENGUE
|Me Abdou THIAM
|Société dénommée Royal Air
|Mes GENI & KEBE
|Maroc dite RAM
|1520/2019
|BABACAR DIAW
|Me Adnan YAHYA
|SOCIETE LUMIERE SARL
|Me HILAL
|21.
|ADG DU TRIBUNAL DE
|COMMERCE
|1516/2019
|AGENCE D’EXECUTION DES
|Mes WELLE ET
|CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA
|Me François SARR
|22.
|TRAVAUX D’INTERET PUBLIC
|THIAKANE
|BANK
|et Ass
|CONTRE LE SOUS- EMPLOI DITE
|AGETIP
|23.
|1385/2019
|Mme DIOP NDEYE ROKHAYA
|SCP LO- CAMARA -
|MODOU GUEYE
|Me Alassane
|DIAGNE
|DIOUF
|DIALLO
|1412/2019
|BIO ENERGIE GREEN
|Me Moïse
|PROGRAMME NATIONAL DE
|Mes KANE &
|24.
|Mamadou NDIOR
|BIOGAZ DOMESTIQUE DU
|SAMBA
|SENEGAL PNB –SEN
|25.
|1425/2019
|C.B.A.O-GROUPE ATTIJARIWAFA
|Mes Boubacar
|ABDOULAYE THIOYE
|Mes FALL & KANE
|BANK
|KEITA & ASSOCIES
|26.
|1403/2019
|MAMADOU FALL
|Me Adnan YAHYA
|STE LES GRENIERS CEREALIERS
|Me Amadou SOW
|DE DIAMNIADIO SAGCD
|1424/2019
|NSIA BANQUE BENIN SA
|Mes Boubacar
|SOCIETE C.C.E SARL
|Me Mamadou
|27.
|VENANT AUX DROITS ET
|KOITA & ASSOCIES
|<CONCEPTION-CONSULTANCE –
|Gueye MBOW
|OBLIGATION DE LA DIAMOND
|EXPERTISE> & YARAME
|BANC SA
|BERGANE
|28.
|1060/2019
|SOCIETE AUTOLAQUE SARL
|Me Baboucar CISSE
|Société Sabodala Gold
|ME FRANCOIS
|Opérations SA
|SARR
|29.
|696/2019
|SOCIETE FB SOLUTIONS
|Me IBRAHIMA
|SOCIETE AVITECH IMPRESSION
|Me BABACAR
|DIAGNE
|MBAYE
|228/2019
|BANQUE REGIONALE DES
|Me Babacar
|SOCIETE ZENIL SENEGAL SA
|Mes BA & OMAÏS
|30.
|MARCHES dite BRM SA
|CAMARA
|Me Issakha GUEYE
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RÖLE DE L’AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE
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|628/2019
|Aéroports du Sénégal ADS
|Me Ndoumbé
|Groupe TRANSAIR
|Me Baboucar CISSE
|31.
|WANE
|1001/2019
|FALY KANTE
|Me Aboubacry
|CBAO ATTIJARIWAFA BANK SA
|Me TOUNKARA &
|32.
|DEH
|Associés
|33.
|814/2019
|Société INDYK SA
|Me Abdou THIAM
|Société Ben Limited Company
|Me Henri V. B
|SUARL
|GOMIS
|34.
|791/2019
|Société GREEN SYSTEM SA
|Me Ibrahima
|CBAO Attijariwafa Bank SA
|Me Khaled A
|NIANG
|HOUDA
|487/2019
|BANQUE REGIONALE DE
|Me Babacar
|MR OMAR GUEYE – SOCIETE
|Mes BA & OMAÏS
|35.
|MARCHES DITE BRM SA
|CAMARA
|ZENIL SENEGAL ET AUTRES
|Me ISSAKHA GUEYE
|354/2019
|SOCIETE SEN ENTREPRISE
|Me EL
|SOCIETE SENEGALAISE POUR
|Me NDIACK BA
|36.
|TOUBA DJAZBOUL KHOULOUB
|MAMADOU
|L’EQUIPEMENT ET L’ENERGIE
|NDIAYE
|DITE SS2E
|381/2019
|BANQUE REGIONALE DE
|Me Babacar
|SOCIETE “ NELL STEEL “ SOCIETE
|Mes BA & OMAÏS
|37.
|MARCES dite BRM SA
|CAMARA
|AFRICAN PETROLEUM
|Me Issakha GUEYE
|COMPANY “ SUARL et autres
|229/2019
|BANQUE REGIONALE DE
|Me Babacar
|SOCIETE VITAL SA –SOCIETE
|Mes BA & OMAÏS
|38.
|MARCHES die BRM SA
|CAMARA
|CIVILE IMMOBILIERE dénommée
|Me ISSAKHA GUEYE
|« BLUPRINT » R/ OUMAR GUEYE
|et autres
|39.
|674/2019
|Ababacar RAIMI
|Me Moustapha
|Mr El Hadji DIONE
|Me Youssoupha
|NDIAYE
|CAMARA
|600/2019
|CHEIKH AHMADOU BAMBA
|MAMADOU SECK
|SOCIETE SKY SENEGAL SUARL
|Me PAPE OMAR
|40.
|SARR
|MR L ADG DES GREFFES DU
|NDIAYE
|TRIBUNAL DE COMMERCE
|610/2019
|TINE ENERGIE SARL
|Me MAME ADAMA
|SOCIETE GLOBAL ENGINS SUARL
|Me SAER LO THIAM
|41.
|GUEYE ET
|TEYLIUM CONSTRUCTION SA
|ASSOCIES
|42.
|695/2019
|SOCIETE F.B. SOLUTIONS
|Me IBRAHIMA
|LA SOCIETE AVITECH
|Me BABACAR
|DIAGNE
|IMPRESSION
|MBAYE
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RÖLE DE L’AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE
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|611/2019
|SOCIETE METALLURGIQUE
|Me MAME ADAMA
|MAGUEYE GUEYE
|Me Mamadou
|43.
|GUEYE ET
|G.MBOW
|D’ AFRIQUE DITE SOMETA
|ASSOCIES
|44.
|315/2019
|ABDOULAYE SOW
|Me MBAYE DIENG
|LA WATERFRONT SA
|Me SAER LO THIAM
|627/2019
|Aéroports du Sénégal ADS
|Me Ndoumbé
|Groupe TRANSAIR
|Me Baboucar CISSE
|45.
|WANE
|75/2019
|Compagnie Prévoyance
|SCP SOW, SECK,
|Société SEALITE Shipping Co
|Me Cheikh A T
|46.
|Assurances SA
|DIAGNE &
|LTD R/ au Sénégal MLT-
|NDAO
|associés
|Société Bristish Marine et
|Me Malick SALL &
|Assoiciés
|autres
|47.
|1036/2019
|STE SIGNARE CONCIERGE
|ME CHEIKH CISSE
|MOHAMED EL
|Me Mouhamadou
|PRIVEE SARL
|BACHIR NIANG
|Matar DIOP
|659/2019
|SOCIETE COFISAC SA
|Me KHALED.A.
|SOCIETE AGRODEAL SAS SA
|Me EL HADJI
|48.
|HOUDA
|IBRAHIMA NDIAYE
|49.
|985/2019
|M STE SENEMER SUARL
|Me Ibrahima
|GIE OUAKAM PECHE R/MI
|Me Ibrahima
|R/MOUSSA BERETE
|DIAGNE
|THIERNO DIAGNE
|MBENGUE
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REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un peuple – Un But – Une Foi
-----------------------
COUR D’APPEL DE DAKAR
--------------------
TRIBUNAL DE COMMERCE
HORS CLASSE DE DAKAR
- PRESIDENT :
- MEMBRES :
- GREFFIER :
CONCILIATION
Dakar, 16 Avril 2019
MERCREDI 17 AVRIL 2019
COMPOSITION :
|N°
|N° RG
|Demandeur(s)
|Conseil(s)
|Défendeur(s)
|Conseil(s)
|Résultats
|d’ordre
|214/2018
|NSIA Banque Benin SA
|Mes François
|EXCAF ASIA AFRICA MARK ET
|Mes WELLE &
|50.
|SARR
|LIMITED SUARL
|THIAKANE
|& ASSOCIES
|1076/2019
|Société Alliance Sénégal
|SCP LO, KAMARA
|CMA CGM SA R/ CMA CGM
|Me François SARR
|51.
|Assurances SA
|&
|Sénégal SA
|Me Senghor & Ass
|DIOUF
|Me Saër Lo THIAM
|1500/2019
|OPTIMA FRUIT SL
|Me ALIOU SAWARE
|GIE WAKEUR DAROU SALAM
|Me Ch A T NDAO
|52.
|M
|R IBRAHIMA BA
|1502/2019
|SOCIETE DE DISTRUBUTION
|SCP DEMBA CIRE
|SOCIETE DHL GLOBAL
|Me NDEYE
|53.
|PHARMACEUTIQUE EN ABREGE
|BATHILY ET
|FORWADING SENEGAL SA
|COUMBA DIOP
|SODIPHARM SA
|ASSOCIES
|1484/2019
|SOCIETE URBAINE
|Me MOUSTAPHA
|Me NGOR DIOUF
|1 EP
|54.
|D’ENTREPRISE DITE UDE SUARL
|NDOYE
|ADMINISTRATEUR DE GREFFE
|/TCHCDD
|55.
|1539/2019
|SARL RELAX VOYAGES
|Me Malick
|Agence Tékrour Travel Tours R/
|Mes NDIAYE &
|MBENGUE
|Directeur Général
|MBODJ
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RÖLE DE L’AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE
|56.
|1530/2019
|SONAM Assurances Mutuelle SA
|Me BABOUCAR
|MACTAR MBOW
|Me Abdou
|CISSE
|GNINGUE
|57.
|1466/2019
|SOCIETE ADA VOYAGES SARL
|Me Massata
|SGBS SA
|Me MAG &
|MBAYE
|Associés
|58.
|1386/2019
|SEN BIO PLASTICS
|Me Mouhamadou
|GIE TECHNIQUE PLASTIQUE R/P
|Me Guédel NDIAYE
|Gaël BA
|MAMADOU NDAO
|& Associés
|1394/2019
|STE SENEGAL MYNERGIE PORT
|Me Moustapha
|STE ITOC SA <INTERNATIONAL
|Me Alassane CISSE
|59.
|Me MOUSTAPHA NDIAYE
|NDIAYE
|TRADING OIL AND
|COMMODITIES CORPORATION
|1397/2019
|STE AGROPHYTEX SAU.ABDOU
|Me Baboucar CISSE
|STE GENERAL DE BANQUES AU
|Mes KOÏTA &
|60.
|GUEYE ADMINISTRATEUR
|SENEGAL SGBS
|Associés
|GENERAL
|1490/2019
|Banque Nationale pour le
|Me MAYACINE
|L’ENTREPRISE INDIVUDUELLE
|Me YAHYA
|61.
|Développement Economique
|TOUNKARA ET
|EGBTP
|dite BNDE
|ASSOCIES
|1528/2019
|Société de Transformation de
|Me Mohamed
|Société de Manutention
|Me Cheikh
|62.
|matières en abrégé STM Sarl
|Mahmoune FALL
|Logistique Transports dite MLT
|A.T.NDAO
|SA
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Röle-aud-du-17.04.2019.pdf (732.94 Ko)