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Mercredi 17 Avril 2019

Rôle de l'audience de la première chambre de Dakar ce 17 Avril 2019




RÖLE DE L’AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE
 
 
 
REPUBLIQUE DU SENEGAL
 
Un peuple – Un But – Une Foi


 
Dakar, 16 Avril 2019
 
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COUR D’APPEL DE DAKAR
  --------------------               MERCREDI 17 AVRIL 2019    
    TRIBUNAL DE COMMERCE                            
    HORS CLASSE DE DAKAR                            
                              COMPOSITION :  
      Ø PRESIDENT                    
                                         
      Ø MEMBRES :                    
                                         
      Ø GREFFIER :                    
                                COLLEGIALE  
  AFFAIRES MISES EN DELIBERE                    
                                         
          N° RG     N° JGT               Affaires  
  d’ordre                          
                               
  1.   978/2019             STE COMMERCIALE LE CAYOR SARL( Me Mouhamadou Bamba CISSE ) C/ STE NMA SANDERS ( Me Abdou Thiam)  
  2.   1196/2019             STE NICKEL SARL ( Me ABDOUL AZIZ DJIGO) C/ CENTRE INTERNATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR DU SENEGAL DITE CICES  
  3.   1274/2019             STE MICROCRED SENEGAL SA ( ME SAMBA AMETTI C/ M ENTREPRISE BUSNESS SARL, SERIGNE ABDOU RAHIM TOURE MR  
                      JEANNOT GOMIS  
                           
  4.   361/2019             Mr Moussa NDIAYE( Me Babacar MBAYE) C/ Mr Gora NDIAYE( Me Hameth SALL)  
  5.   4563/2018             Société Open Africa Market ( Me Khaled A HOUDA) C/ Société CAD LOGISTICS SARL ( Mes WELLE & THIAKANE)  
  6.   4656/2018             Société MADINA TRANSIT SUARL( Mes WELLE & THIAKANE) C/ Dah Abdellahi BOU HOUM Mouhamed SALIM  
                ( Me Baba DIOP)  
                           
  7.   54/2019             SOCIETE MEKS SUARL dénommée MEKS SECURITE ( Me François SARR & ASS)C/ PHARMACIE DEMBA KOITA ( Me  Gaël BA)  
  8.   4123/2018             Institut Clinique de Perfectionnement « ICP »  
                      ( Me Ousmane SEYE) C/ Institut de Prévoyance Maladie du Personnel ICS ( Me KANE SAMB)  
                           

 
 
 
 
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RÖLE DE L’AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE
 
 
    AFFAIRES RENVOYEES POUR MISE EN DELIBERES                      
                                           
      N° RG     Demandeur (s)     Conseil (s)     Défendeur (s)     Conseil (s)     Résultats  
  d’ordre                          
                             
  1.   124/2019     Société TOTAL SENEGAL SA     Me François SARR et     Ousmane NDAO              
                  Associes                    
                                         
  2.   268/2019     SOCIETE YALMA SP     Me SERIGNE KHASSIM     ENTREPRISE GENERALE     Me LO KAMARA        
                  TOURE     D’EQUIPEMENT DITE EGE     DIOUF        
                              SARL              
        406/2019     Banque Régional de     Me Babacar CAMARA     Sté Focus Immobilier SA              
  3.           Marchés (BRM)             Mr Khadim KEBE,     Me Boubacar        
                          Moustapha KEBE et     KOÏTA        
                                         
                              autres              
        245/2019     PAPE DOMINIQUE NDIAYE,     Me WELLE & THIAKANE     CSE – SOCIET IMMOBILIERE     Me Ousmane SEYE        
  4.           AÏSSATOU NDIAYE,             DU GOLF « SIG »              
            ABDOULAYE DIARRA, PAUL                            
                                           
                ANTOINE NDONG et AUTRES                            
  5.   76/2019     IDKT SARL     Me Amadou Yahya     Société Confluence     Me Amadou SOW        
                  FALL     Conseil SARL     n°2        
                                     
  6.           Nouvelle Société     Me Khaled A HOUDA     Mme Fatou DIOUF     Me Bamar FAYE        
    4613/2019     Immobilière « N S I SAS »                            
                                       

 
 
 
 
AFFAIRES ANCIENNES
 
                                       
      N° RG     Demandeur(s)     Conseil(s)     Défendeur(s)     Conseil(s)     Résultats  
  d’ordre                          
                             
  1.   1511/2019     MOUHAMADOU MOUSTAPHA     Me OUSMANE  THIAM     MOUSTAPHA DIAGNE              
            DIEYE                          
                                       
  2.   1527/2019     PAPE SAMBA GUEYE     Me Abdourahmane     ERIC TCHALEU              
                  DIALLO                    
                                       
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RÖLE DE L’AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE
 
 
  1453/2019 THIERNO DAHA DOUCKE R/ Me Ndiack BA MR ALI JAMAL HAGE    
3.   AGENCE IMMOBILIEREE        
    SOCOBAT SARL        
  1262/2019 ELECTRA STANDARD -SARL Me Gorgui GUEYE MR MAMADOUNE DIAW    
4.       MR IGINO VALERY ET    
        AUTRES    
  1234/2019 GIE WA DAOU MOUSTY Me Mouhamadou CHEIKH MOHAMED Me Abdou  
5.   ROUGES Bamba CISSE MOURTALLA FAYE THIAM  
      MR L’ADMINISTRATEUR    
           
        DE GREFFE DU TCHCD    
 
 
 
 
 
 
AFFAIRES NOUVELLES
 
                                       
      N° RG     Demandeur(s)     Conseil(s)     Défendeur(s)     Conseil(s)     Résultats  
  d’ordre                          
                             
  1.   1474/2019     AHMADOU THIAM DIA     Me CHEIKH TIDIANE FAYE     ABDOULAYE CISSE              
  2.   1507/2019     LIBASSE DIENE     Me CHEIKH AHMADOU BAMBA     Société TOTAL SENEGAL     Me FRANÇOIS        
                  SYLLA           SARR & Associés        
                                     
      1576/2019     LA SOCIETE LES GRANDS     Mes CHRISTIAN FAYE &     ALY BADAOUI              
  3.           MOULINS DE DAKAR SA DITE     ASSOCIES                    
              GMD                          
      1654/2019     SOCIETE « CALED CABLE     Mes CHRISTIAN E. FAYE &     COMPAGNIE SENEGALAISE              
  4.           AFRICA SA »     ASSOCIES     D’ENERGIE DITE « COSEN »              
                          SARL              
      1653/2019     LES GRANDS MOULINS DE     Mes CHRISTAN E. FAYE &     ETABLISSEMENTS     Me Ousmane        
  5.           DAKAR DITE GMD     ASSOCIES     MOUHAMADOU BAMBA     YADE        
                          GUEYE              
  6.   1635/2019     NSIA BANQUE BENIN SA     Mes BOUBACAR KOITA &     SOCIETE EIFFAGE SENEGAL     Me Boubacar        
                  ASSOCIES     SA     WADE        
                                   

 
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RÖLE DE L’AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE
 
 
  1624/2019 ASSANE THIANDOUM.ABDOU   ALIOU SOW    
7.   SOW. KHADIM        
  GUEYE.SERIGNE ASSANE ET        
           
    NDIAW THIARE        
  1620/2019 LA SOCIETE MICROCRED Me SAMBA AMETTI LA SOCIETE LAMP FALL    
8.   SENEGAL SA   AUTOMOBILES SARL-    
        MASSAMBA LO-ALIOU MANE    
9. 1614/2019 SOFRACOM SOCIETE FRANCO Me NDOUMBE WANE COMPAGNIE COMMERCIAL    
  AFRICAINE DE COMMERCE   DAME DIOP    
         
  1622/2019 ABDOU KHOUDOSS DIENG Me MOUHAMADOU LA SOCIETE NMA SANDERS Me Abdou  
10.     BAMBA CISSE SA –ADMINISTRATEUR DU THIAM  
      TRIBUNAL DE COMMERCE –    
           
        Me MALICK NDIAYE    
  4482/2018 Mme AWA KAMARA   Mr MADEMBA SYLLA    
11.   R/AGENCE AL AMINE        
  IMMOBILIER SUARL dite 2        
           
    A.L SUARL        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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RÖLE DE L’AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE
 
 
 
REPUBLIQUE DU SENEGAL
 
Un peuple – Un But – Une Foi


 
Dakar, 16 Avril 2019
 
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COUR D’APPEL DE DAKAR
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TRIBUNAL DE COMMERCE
HORS CLASSE DE DAKAR
 
MERCREDI 17 AVRIL  2019
 
COMPOSITION :
  • PRESIDENT :
 
  • GREFFIER :
 
JUGE DE LA MISE EN ETAT
 
 
 
ORDONNANCES DE CLÔTURE
 
                                       
      N° RG     Demandeur(s)     Conseil(s)     Défendeur(s)     Conseil(s)     Résultats  
  d’ordre                          
                             
  1.   242/2019     STE SENIRAN AUTO SA     Me Daouda KA     Société I T Mobile     Me FAYE & SALL        
                        Afrique Sarl              
                                       
      413/2019     Compagnie Ouest Africaine de     SCP François SARR     Société 37 ° 5 SARL     Me Guédel        
  2.           Crédit-Bail (LOCAFRIQUE)     & associés     Mr Moustapha DIOP     NDIAYE        
                          Mr Seydina Oumar SY              
      4429/2018     BNDE SA     Me Mayacine     Société Style Living Sarl     Me Mathurin BA        
  3.                 TOUNKARA &     Mme NDIAYE née              
                  associés     Soham Germaine              
                                     
                          WARDINI              
  4.   332/2019     STE SONACOS SA     SCP Léon Patrice &     STE Comptoir     Me Daouda KA        
                  SYLVA     Commercial Télécom              
                                     

 
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RÖLE DE L’AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE
 
 
5. 537/2019 ABDOULAYE WADE Me MOHAMED PAPA CHEIKH AMADOU SCP SOW &  
    SEYDOU DIAGNE AMAR ASSOCIES  
       
6. 521/2019 AHMED HABIB MOHA MED HABIB Me HAMETH EL HADJI SAER SOW Me Serigne  
    MOUSSA SALL   DIONGUE  
         
7. 257/2019 SGBS SA Me BOUBACAR SOCAS SA Me TALLA & ASS  
    KOITA & ASSOCIES      
           
8. 4333/2018 UNITED BANK FOR AFRICA Me Baboucar CISSE ETSHOS -IMED Me Moustapha  
        NDOYE  
           
9. 708/2019 Ibrahima THIAM Me Ndoumbe WANE BEN AGGREY DE Me Baboucar  
      WITTMAN CISSE  
         
10. 506/2019 SOCIETE MC CANN ERICKSSON Me GUEDEL NDIAYE SOCIETE ANONYME LES Me FARA GOMIS  
  SENEGAL SA   ETABLISSEMNTS GUIESSE    
        DITE BDM    
11. 476/2019 SOCIETE ECOBANK SENEGAL SA ETUDE FRANCOIS PHONDAGE SARL Me OUSMANE  
    SARR ET ASSOCIES OUMANE SAGNA DIAGNE  
       
12. 4535/2018 ABDOURAHMANE IDALY CAMARA Me MAME ADAMA COMPAGNIE AERIENNE Me FRANCOIS  
  ARONA NIANG ET KARAMAKO NIANG GUEYE ET ASSOCIES TURKISH AIRLINES SARR & Associés  
     
13. 1002/2019 Samba DIOP Me Babacar MBAYE Youssou NDIAYE Me M Gaël BA  
      ADG/TCHCD    
           
  887/2019 STE BATISSE SA Me Christian FAYE & Société Hôtelière du Lido Me Ibrahima DIA  
14.     Associés SHL SAVANA DAKAR SA    
             
  4553/2018 Société IPNET EXPERTS SA Mes Gémi & KEBE Société Sylam Me Ibrahima  
15.       Technologies Group NIANG  
        SAS    
  327/2019 Entreprise Sénégalaise de Me Ibrahima DIOP SATTAR BTP SA Me Babacar  
16.   Construction et d’Assainissement     MBAYE  
    SUARL (ESCA SUARL)        
  283/2019 Association des Employés et Ex Mes Soulèye Industries Chimiques Me François SARR  
    Employés Actionnaires des ICS MBAYE du Sénégal ICS & Associés  
17.     Elhadji I NDIAYE,      
      Mamadou WANE      
      Massokhna KANE      
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RÖLE DE L’AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE
 
 
VERIFICATIONS
 
                                       
      N° RG     Demandeur(s)     Conseil(s)     Défendeur(s)     Conseil(s)     Résultats  
  d’ordre                          
                             
      2599/18     Ste. SONAM     Me. LENOBLE     SNTT     Me TOUNKARA &        
  1.                             Ass        
                              Mes BATHILY &        
                                       
                                Ass        
  2.   2371/18     BRM     Me. Babacar     FOCUS IMMOBILIER     Me. KOITA & Ass        
                  CAMARA                    
                                       

 
 
 
 
 
 
 
MISE EN ETAT
 
                                       
      N° RG     Demandeur(s)     Conseil(s)     Défendeur(s)     Conseil(s)     Résultats  
  d’ordre                          
                             
      4078/2018     Souleymane DIA     Mes BASS &     SONATEL     Mes TOUNKARA        
  1.                 FAYE     CBAO     Mouhamed M        
                        BICIS     FALL        
                                     
                                MAG & Associés        
      123/2019     Société TOTAL SENEGAL     Me François SARR     Cheikh Ahmet Tidiane SY              
  2.                 & Associes                    
                                       
  3.   754/2019     SODIPHARM SA     SCP Demba Ciré     Docteur Abdou DIOP     Me Sidy SYLLA        
                  BATHILY                    
                                       
  4.     888/2019 Société I FER Srl     Me Christian FAYE     Mr Moustapha SENE     Me KOITA &        
                  & associés           associés        
                                     
  5.   758/2019     Mr Amsatou GUEYE     Me Ndiack BA     Société Nationale de     Me Ibrahima        
                        Recouvrement (SNR)     GUEYE        
                                     

 
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RÖLE DE L’AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE
 
 
  853/2019 FRIP ETHIQUE SARL Me François SARR DAMCO SENEGAL SA SCP NDIAYE &  
6.     & associés   MBODJI  
             
  1131/2019 STE ALIOS FINANCE SENEGAL SA Me ABDOU THIAM SODIPROSEN SARL Mr Me MALICK LO  
7.       MOUHAMED KANDJI. Mr    
        OUMAR NIANE    
  904/2019 Société Immo Conseil Me Boucounta Société Afrique Pesage Sénégal Me Amadou Yayha  
8.     DIALLO SA FALL  
             
  977/2019 COMMUNE DE MERMOZ SACRE SCP Demba Ciré CREDIT MUTUEL DU SENEGAL Me Babacar Ndiaye  
9.   CŒUR BATHILY & EN ABREGE CMS    
      ASSOCIES      
10. 646/2019 Mr Alboury NIANG Mes BASS & FAYE Eco Finance Entreprises Me Mouhamed  
        FALL  
           
  670/2019 Chambre de Commerce Me Abdou Dialy STE Terminaux Vraquiers du Me Ousmane  
11.   d’Industrie et d’Agriculture de KANE Sénégal (TRS) SA THIAM  
    Dakar        
12. 344/2019 LA SOCIETE EMG UNIVERSAL SCP BATHILY ET LA SOCIETE SEN FOURNISSEUR Me WELLE &  
  AUTO SA ASSOCIES GENERAL THIAKANE  
     
13. 1045/2019 Société Léon Vincent SAS Mes Etienne & Société Générale d’Entreprise SCP LO, KAMARA &  
    PADONOU   DIOUF  
         
  663/2019 Fédération des Producteurs Me Ibrahima STE SPIN TECH SA Me Ababacar  
14.   Maraîchers de la Zones des MBENGUE   CAMARA  
    Niayes (FPNN)        
  1237/2019 SOCIETE SOYERE Me SOCIETE AFRICAINE DE Me Bathily et Ass  
15.   CONSULTING SARL YOUSSOUPHA L’AUTOMOBILE R/FATOU    
      CAMARA FALL NIANG    
  1227/2019 Mr ABDOU KHADRE FALL Me MSTE SAFMARINE 1 Me LENOBLE  
16.     ABDOURAKHMANE      
      DIALLO      
  974/2019 SOCIETE NATIONALE DES Me Cheikh SOCIETE GOUYAR TRANSPORT Me El Hadji  
17.   AUXILIAIRES DE TRANSPORT Ahmadou NDIAYE LOGISTICS Ibrahima NDIAYE  
             
 
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RÖLE DE L’AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE
 
 
18. 1548/2019 Banque Atlantique Sénégal dite Me Abdou THIAM Etablissements Koura SOW Me Ibrahima  
  BAS SA     NIANG  
         
19. 1545/2019 Mme DIOP née Ndeye Rokhaya SCP LO, KAMARA & Modou GUEYE Me Alassane  
  DIAGNE DIOUF   DIALLO  
       
20. 1526/2019 Yakhara MBENGUE Me Abdou THIAM Société dénommée Royal Air Mes GENI & KEBE  
      Maroc dite RAM    
           
  1520/2019 BABACAR DIAW Me Adnan YAHYA SOCIETE LUMIERE SARL Me HILAL  
21.       ADG DU TRIBUNAL DE    
        COMMERCE    
  1516/2019 AGENCE D’EXECUTION DES Mes WELLE ET CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA Me François SARR  
22.   TRAVAUX D’INTERET PUBLIC THIAKANE BANK et Ass  
  CONTRE LE SOUS- EMPLOI DITE        
           
    AGETIP        
23. 1385/2019 Mme DIOP NDEYE ROKHAYA SCP LO- CAMARA - MODOU GUEYE Me Alassane  
  DIAGNE DIOUF   DIALLO  
       
  1412/2019 BIO ENERGIE GREEN Me Moïse PROGRAMME NATIONAL DE Mes KANE &  
24.     Mamadou NDIOR BIOGAZ DOMESTIQUE DU SAMBA  
        SENEGAL PNB –SEN    
25. 1425/2019 C.B.A.O-GROUPE ATTIJARIWAFA Mes  Boubacar ABDOULAYE THIOYE Mes FALL & KANE  
  BANK KEITA & ASSOCIES      
         
26. 1403/2019 MAMADOU FALL Me Adnan YAHYA STE LES GRENIERS CEREALIERS Me Amadou SOW  
      DE DIAMNIADIO SAGCD    
           
  1424/2019 NSIA BANQUE BENIN SA Mes Boubacar SOCIETE C.C.E SARL Me Mamadou  
27.   VENANT AUX DROITS ET KOITA & ASSOCIES <CONCEPTION-CONSULTANCE – Gueye MBOW  
  OBLIGATION DE LA DIAMOND   EXPERTISE> & YARAME    
         
    BANC SA   BERGANE    
28. 1060/2019 SOCIETE AUTOLAQUE SARL Me Baboucar CISSE Société Sabodala Gold ME FRANCOIS  
      Opérations SA SARR  
         
29. 696/2019 SOCIETE FB SOLUTIONS Me IBRAHIMA SOCIETE AVITECH IMPRESSION Me BABACAR  
    DIAGNE   MBAYE  
         
  228/2019 BANQUE REGIONALE DES Me Babacar SOCIETE ZENIL SENEGAL SA Mes BA & OMAÏS  
30.   MARCHES dite BRM SA CAMARA   Me Issakha GUEYE  
             
 
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RÖLE DE L’AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE
 
 
  628/2019 Aéroports du Sénégal ADS Me Ndoumbé Groupe TRANSAIR Me Baboucar CISSE  
31.     WANE      
             
  1001/2019 FALY KANTE Me Aboubacry CBAO ATTIJARIWAFA BANK SA Me TOUNKARA &  
32.     DEH   Associés  
             
33. 814/2019 Société INDYK SA Me Abdou THIAM Société Ben Limited Company Me Henri V. B  
      SUARL GOMIS  
         
34. 791/2019 Société GREEN SYSTEM SA Me Ibrahima CBAO Attijariwafa Bank SA Me Khaled A  
    NIANG   HOUDA  
         
  487/2019 BANQUE REGIONALE DE Me Babacar MR OMAR GUEYE – SOCIETE Mes BA & OMAÏS  
35.   MARCHES DITE BRM SA CAMARA ZENIL SENEGAL ET AUTRES Me ISSAKHA GUEYE  
             
  354/2019 SOCIETE SEN ENTREPRISE Me  EL SOCIETE SENEGALAISE POUR Me NDIACK BA  
36.   TOUBA DJAZBOUL KHOULOUB MAMADOU L’EQUIPEMENT ET L’ENERGIE    
      NDIAYE DITE SS2E    
  381/2019 BANQUE REGIONALE DE Me Babacar SOCIETE “ NELL STEEL “ SOCIETE Mes BA & OMAÏS  
37.   MARCES dite BRM SA CAMARA AFRICAN PETROLEUM Me Issakha GUEYE  
        COMPANY “ SUARL et autres    
             
  229/2019 BANQUE REGIONALE DE Me Babacar SOCIETE VITAL SA –SOCIETE Mes BA & OMAÏS  
38.   MARCHES die BRM SA CAMARA CIVILE IMMOBILIERE dénommée Me ISSAKHA GUEYE  
      « BLUPRINT » R/ OUMAR GUEYE    
           
        et autres    
39. 674/2019 Ababacar RAIMI Me Moustapha Mr El Hadji DIONE Me Youssoupha  
    NDIAYE   CAMARA  
         
  600/2019 CHEIKH AHMADOU BAMBA MAMADOU SECK SOCIETE SKY SENEGAL SUARL Me PAPE OMAR  
40.   SARR   MR L ADG DES GREFFES DU NDIAYE  
        TRIBUNAL DE COMMERCE    
  610/2019 TINE ENERGIE SARL Me MAME ADAMA SOCIETE GLOBAL ENGINS SUARL Me SAER LO THIAM  
41.     GUEYE ET TEYLIUM CONSTRUCTION SA    
      ASSOCIES      
42. 695/2019 SOCIETE F.B. SOLUTIONS Me IBRAHIMA LA SOCIETE AVITECH Me BABACAR  
    DIAGNE IMPRESSION MBAYE  
       
             
 
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RÖLE DE L’AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE
 
 
  611/2019 SOCIETE METALLURGIQUE Me MAME ADAMA MAGUEYE GUEYE Me Mamadou  
43.     GUEYE ET   G.MBOW  
    D’ AFRIQUE DITE SOMETA ASSOCIES      
44. 315/2019 ABDOULAYE SOW Me MBAYE DIENG LA WATERFRONT SA Me SAER LO THIAM  
  627/2019 Aéroports du Sénégal ADS Me Ndoumbé Groupe TRANSAIR Me Baboucar CISSE  
45.     WANE      
             
  75/2019 Compagnie Prévoyance SCP SOW, SECK, Société SEALITE Shipping Co Me Cheikh A T  
46.   Assurances SA DIAGNE & LTD R/ au Sénégal MLT- NDAO  
    associés Société Bristish Marine et Me Malick SALL &  
       
      Assoiciés  
        autres  
           
47. 1036/2019 STE SIGNARE CONCIERGE ME CHEIKH CISSE MOHAMED EL Me Mouhamadou  
  PRIVEE SARL   BACHIR NIANG Matar DIOP  
       
  659/2019 SOCIETE COFISAC SA Me KHALED.A. SOCIETE AGRODEAL SAS SA Me EL HADJI  
48.     HOUDA   IBRAHIMA NDIAYE  
             
49. 985/2019 M STE SENEMER SUARL Me Ibrahima GIE OUAKAM PECHE R/MI Me Ibrahima  
  R/MOUSSA BERETE DIAGNE THIERNO DIAGNE MBENGUE  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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RÖLE DE L’AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE
 
 
 
 
REPUBLIQUE DU SENEGAL
 
Un peuple – Un But – Une Foi
-----------------------
 
COUR D’APPEL DE DAKAR
--------------------
 
TRIBUNAL DE COMMERCE
HORS CLASSE DE DAKAR
 
  • PRESIDENT :
 
  • MEMBRES :
 
  • GREFFIER :
 
CONCILIATION


 
Dakar, 16 Avril 2019
 
 
 
MERCREDI 17 AVRIL 2019
 
COMPOSITION :
 
 
                                       
      N° RG     Demandeur(s)     Conseil(s)     Défendeur(s)     Conseil(s)     Résultats  
  d’ordre                          
                             
      214/2018     NSIA Banque Benin SA     Mes François     EXCAF ASIA AFRICA MARK ET     Mes WELLE &        
  50.                 SARR     LIMITED SUARL     THIAKANE        
                    & ASSOCIES                    
      1076/2019     Société Alliance Sénégal     SCP LO, KAMARA     CMA CGM SA R/ CMA CGM     Me François SARR        
  51.           Assurances SA   &     Sénégal SA     Me Senghor & Ass        
                    DIOUF           Me Saër Lo THIAM        
      1500/2019     OPTIMA FRUIT SL     Me ALIOU SAWARE     GIE WAKEUR DAROU SALAM     Me Ch A T NDAO        
  52.                       M              
                          R IBRAHIMA BA              
      1502/2019     SOCIETE DE DISTRUBUTION     SCP DEMBA CIRE     SOCIETE DHL GLOBAL     Me NDEYE        
  53.           PHARMACEUTIQUE EN ABREGE     BATHILY ET     FORWADING SENEGAL SA     COUMBA DIOP        
              SODIPHARM SA     ASSOCIES                    
      1484/2019     SOCIETE URBAINE     Me MOUSTAPHA     Me NGOR DIOUF     1 EP        
  54.           D’ENTREPRISE DITE UDE SUARL     NDOYE     ADMINISTRATEUR DE GREFFE              
                          /TCHCDD              
  55.   1539/2019     SARL RELAX VOYAGES     Me Malick     Agence Tékrour Travel Tours R/     Mes NDIAYE &        
                  MBENGUE     Directeur Général     MBODJ        
                                   

 
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RÖLE DE L’AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE
 
 
56. 1530/2019 SONAM Assurances Mutuelle SA Me BABOUCAR MACTAR MBOW Me Abdou  
    CISSE   GNINGUE  
         
57. 1466/2019 SOCIETE ADA VOYAGES SARL Me Massata SGBS SA Me MAG &  
    MBAYE   Associés  
         
58. 1386/2019 SEN BIO PLASTICS Me Mouhamadou GIE TECHNIQUE PLASTIQUE R/P Me Guédel NDIAYE  
    Gaël BA MAMADOU NDAO & Associés  
       
  1394/2019 STE SENEGAL MYNERGIE PORT Me Moustapha STE ITOC SA <INTERNATIONAL Me Alassane CISSE  
59.   Me MOUSTAPHA NDIAYE NDIAYE TRADING OIL AND    
        COMMODITIES CORPORATION    
  1397/2019 STE AGROPHYTEX SAU.ABDOU Me Baboucar CISSE STE GENERAL DE BANQUES AU Mes KOÏTA &  
60.   GUEYE ADMINISTRATEUR   SENEGAL SGBS Associés  
    GENERAL        
  1490/2019 Banque Nationale pour le Me MAYACINE L’ENTREPRISE INDIVUDUELLE Me YAHYA  
61.   Développement Economique TOUNKARA ET EGBTP    
    dite BNDE ASSOCIES      
  1528/2019 Société de Transformation de Me Mohamed Société de Manutention Me Cheikh  
62.   matières en abrégé STM Sarl Mahmoune FALL Logistique Transports dite MLT A.T.NDAO  
        SA    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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röle_aud_du_17_04_2019.pdf Röle-aud-du-17.04.2019.pdf  (732.94 Ko)
Rôle de l'audience de la première chambre de Dakar ce 17 Avril 2019
Mame Diarra FALL