Rôle de l'audience de la première chambre de Dakar ce 17 Avril 2019





RÖLE DE L’AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE



REPUBLIQUE DU SENEGAL



Un peuple – Un But – Une Foi







Dakar, 16 Avril 2019



COUR D’APPEL DE DAKAR -------------------- MERCREDI 17 AVRIL 2019 TRIBUNAL DE COMMERCE HORS CLASSE DE DAKAR COMPOSITION : Ø PRESIDENT Ø MEMBRES : Ø GREFFIER : COLLEGIALE AFFAIRES MISES EN DELIBERE N° N° RG N° JGT Affaires d’ordre 1. 978/2019 STE COMMERCIALE LE CAYOR SARL( Me Mouhamadou Bamba CISSE ) C/ STE NMA SANDERS ( Me Abdou Thiam) 2. 1196/2019 STE NICKEL SARL ( Me ABDOUL AZIZ DJIGO) C/ CENTRE INTERNATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR DU SENEGAL DITE CICES 3. 1274/2019 STE MICROCRED SENEGAL SA ( ME SAMBA AMETTI C/ M ENTREPRISE BUSNESS SARL, SERIGNE ABDOU RAHIM TOURE MR JEANNOT GOMIS 4. 361/2019 Mr Moussa NDIAYE( Me Babacar MBAYE) C/ Mr Gora NDIAYE( Me Hameth SALL) 5. 4563/2018 Société Open Africa Market ( Me Khaled A HOUDA) C/ Société CAD LOGISTICS SARL ( Mes WELLE & THIAKANE) 6. 4656/2018 Société MADINA TRANSIT SUARL( Mes WELLE & THIAKANE) C/ Dah Abdellahi BOU HOUM Mouhamed SALIM ( Me Baba DIOP) 7. 54/2019 SOCIETE MEKS SUARL dénommée MEKS SECURITE ( Me François SARR & ASS)C/ PHARMACIE DEMBA KOITA ( Me Gaël BA) 8. 4123/2018 Institut Clinique de Perfectionnement « ICP » ( Me Ousmane SEYE) C/ Institut de Prévoyance Maladie du Personnel ICS ( Me KANE SAMB)









Page 1 sur 13 -----------------------Pagesur RÖLE DE L’AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE



AFFAIRES RENVOYEES POUR MISE EN DELIBERES N° N° RG Demandeur (s) Conseil (s) Défendeur (s) Conseil (s) Résultats d’ordre 1. 124/2019 Société TOTAL SENEGAL SA Me François SARR et Ousmane NDAO Associes 2. 268/2019 SOCIETE YALMA SP Me SERIGNE KHASSIM ENTREPRISE GENERALE Me LO KAMARA TOURE D’EQUIPEMENT DITE EGE DIOUF SARL 406/2019 Banque Régional de Me Babacar CAMARA Sté Focus Immobilier SA 3. Marchés (BRM) Mr Khadim KEBE, Me Boubacar Moustapha KEBE et KOÏTA autres 245/2019 PAPE DOMINIQUE NDIAYE, Me WELLE & THIAKANE CSE – SOCIET IMMOBILIERE Me Ousmane SEYE 4. AÏSSATOU NDIAYE, DU GOLF « SIG » ABDOULAYE DIARRA, PAUL ANTOINE NDONG et AUTRES 5. 76/2019 IDKT SARL Me Amadou Yahya Société Confluence Me Amadou SOW FALL Conseil SARL n°2 6. Nouvelle Société Me Khaled A HOUDA Mme Fatou DIOUF Me Bamar FAYE 4613/2019 Immobilière « N S I SAS »









AFFAIRES ANCIENNES

N° N° RG Demandeur(s) Conseil(s) Défendeur(s) Conseil(s) Résultats d’ordre 1. 1511/2019 MOUHAMADOU MOUSTAPHA Me OUSMANE THIAM MOUSTAPHA DIAGNE DIEYE 2. 1527/2019 PAPE SAMBA GUEYE Me Abdourahmane ERIC TCHALEU DIALLO Page 2 sur 13 RÖLE DE L’AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE



1453/2019 THIERNO DAHA DOUCKE R/ Me Ndiack BA MR ALI JAMAL HAGE 3. AGENCE IMMOBILIEREE SOCOBAT SARL 1262/2019 ELECTRA STANDARD -SARL Me Gorgui GUEYE MR MAMADOUNE DIAW 4. MR IGINO VALERY ET AUTRES 1234/2019 GIE WA DAOU MOUSTY Me Mouhamadou CHEIKH MOHAMED Me Abdou 5. ROUGES Bamba CISSE MOURTALLA FAYE THIAM MR L’ADMINISTRATEUR DE GREFFE DU TCHCD











AFFAIRES NOUVELLES

N° N° RG Demandeur(s) Conseil(s) Défendeur(s) Conseil(s) Résultats d’ordre 1. 1474/2019 AHMADOU THIAM DIA Me CHEIKH TIDIANE FAYE ABDOULAYE CISSE 2. 1507/2019 LIBASSE DIENE Me CHEIKH AHMADOU BAMBA Société TOTAL SENEGAL Me FRANÇOIS SYLLA SARR & Associés 1576/2019 LA SOCIETE LES GRANDS Mes CHRISTIAN FAYE & ALY BADAOUI 3. MOULINS DE DAKAR SA DITE ASSOCIES GMD 1654/2019 SOCIETE « CALED CABLE Mes CHRISTIAN E. FAYE & COMPAGNIE SENEGALAISE 4. AFRICA SA » ASSOCIES D’ENERGIE DITE « COSEN » SARL 1653/2019 LES GRANDS MOULINS DE Mes CHRISTAN E. FAYE & ETABLISSEMENTS Me Ousmane 5. DAKAR DITE GMD ASSOCIES MOUHAMADOU BAMBA YADE GUEYE 6. 1635/2019 NSIA BANQUE BENIN SA Mes BOUBACAR KOITA & SOCIETE EIFFAGE SENEGAL Me Boubacar ASSOCIES SA WADE



Page 3 sur 13 Pagesur RÖLE DE L’AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE



1624/2019 ASSANE THIANDOUM.ABDOU ALIOU SOW 7. SOW. KHADIM GUEYE.SERIGNE ASSANE ET NDIAW THIARE 1620/2019 LA SOCIETE MICROCRED Me SAMBA AMETTI LA SOCIETE LAMP FALL 8. SENEGAL SA AUTOMOBILES SARL- MASSAMBA LO-ALIOU MANE 9. 1614/2019 SOFRACOM SOCIETE FRANCO Me NDOUMBE WANE COMPAGNIE COMMERCIAL AFRICAINE DE COMMERCE DAME DIOP 1622/2019 ABDOU KHOUDOSS DIENG Me MOUHAMADOU LA SOCIETE NMA SANDERS Me Abdou 10. BAMBA CISSE SA –ADMINISTRATEUR DU THIAM TRIBUNAL DE COMMERCE – Me MALICK NDIAYE 4482/2018 Mme AWA KAMARA Mr MADEMBA SYLLA 11. R/AGENCE AL AMINE IMMOBILIER SUARL dite 2 A.L SUARL













































Page 4 sur 13 Pagesur RÖLE DE L’AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE



REPUBLIQUE DU SENEGAL



Un peuple – Un But – Une Foi







Dakar, 16 Avril 2019



COUR D’APPEL DE DAKAR

--------------------



TRIBUNAL DE COMMERCE

HORS CLASSE DE DAKAR



MERCREDI 17 AVRIL 2019



COMPOSITION : PRESIDENT : GREFFIER :

JUGE DE LA MISE EN ETAT







ORDONNANCES DE CLÔTURE

N° N° RG Demandeur(s) Conseil(s) Défendeur(s) Conseil(s) Résultats d’ordre 1. 242/2019 STE SENIRAN AUTO SA Me Daouda KA Société I T Mobile Me FAYE & SALL Afrique Sarl 413/2019 Compagnie Ouest Africaine de SCP François SARR Société 37 ° 5 SARL Me Guédel 2. Crédit-Bail (LOCAFRIQUE) & associés Mr Moustapha DIOP NDIAYE Mr Seydina Oumar SY 4429/2018 BNDE SA Me Mayacine Société Style Living Sarl Me Mathurin BA 3. TOUNKARA & Mme NDIAYE née associés Soham Germaine WARDINI 4. 332/2019 STE SONACOS SA SCP Léon Patrice & STE Comptoir Me Daouda KA SYLVA Commercial Télécom



Page 5 sur 13 -------------------------------------------Pagesur RÖLE DE L’AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE



5. 537/2019 ABDOULAYE WADE Me MOHAMED PAPA CHEIKH AMADOU SCP SOW & SEYDOU DIAGNE AMAR ASSOCIES 6. 521/2019 AHMED HABIB MOHA MED HABIB Me HAMETH EL HADJI SAER SOW Me Serigne MOUSSA SALL DIONGUE 7. 257/2019 SGBS SA Me BOUBACAR SOCAS SA Me TALLA & ASS KOITA & ASSOCIES 8. 4333/2018 UNITED BANK FOR AFRICA Me Baboucar CISSE ETSHOS -IMED Me Moustapha NDOYE 9. 708/2019 Ibrahima THIAM Me Ndoumbe WANE BEN AGGREY DE Me Baboucar WITTMAN CISSE 10. 506/2019 SOCIETE MC CANN ERICKSSON Me GUEDEL NDIAYE SOCIETE ANONYME LES Me FARA GOMIS SENEGAL SA ETABLISSEMNTS GUIESSE DITE BDM 11. 476/2019 SOCIETE ECOBANK SENEGAL SA ETUDE FRANCOIS PHONDAGE SARL Me OUSMANE SARR ET ASSOCIES OUMANE SAGNA DIAGNE 12. 4535/2018 ABDOURAHMANE IDALY CAMARA Me MAME ADAMA COMPAGNIE AERIENNE Me FRANCOIS ARONA NIANG ET KARAMAKO NIANG GUEYE ET ASSOCIES TURKISH AIRLINES SARR & Associés 13. 1002/2019 Samba DIOP Me Babacar MBAYE Youssou NDIAYE Me M Gaël BA ADG/TCHCD 887/2019 STE BATISSE SA Me Christian FAYE & Société Hôtelière du Lido Me Ibrahima DIA 14. Associés SHL SAVANA DAKAR SA 4553/2018 Société IPNET EXPERTS SA Mes Gémi & KEBE Société Sylam Me Ibrahima 15. Technologies Group NIANG SAS 327/2019 Entreprise Sénégalaise de Me Ibrahima DIOP SATTAR BTP SA Me Babacar 16. Construction et d’Assainissement MBAYE SUARL (ESCA SUARL) 283/2019 Association des Employés et Ex Mes Soulèye Industries Chimiques Me François SARR Employés Actionnaires des ICS MBAYE du Sénégal ICS & Associés 17. Elhadji I NDIAYE, Mamadou WANE Massokhna KANE Page 6 sur 13 RÖLE DE L’AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE





VERIFICATIONS

N° N° RG Demandeur(s) Conseil(s) Défendeur(s) Conseil(s) Résultats d’ordre 2599/18 Ste. SONAM Me. LENOBLE SNTT Me TOUNKARA & 1. Ass Mes BATHILY & Ass 2. 2371/18 BRM Me. Babacar FOCUS IMMOBILIER Me. KOITA & Ass CAMARA















MISE EN ETAT

N° N° RG Demandeur(s) Conseil(s) Défendeur(s) Conseil(s) Résultats d’ordre 4078/2018 Souleymane DIA Mes BASS & SONATEL Mes TOUNKARA 1. FAYE CBAO Mouhamed M BICIS FALL MAG & Associés 123/2019 Société TOTAL SENEGAL Me François SARR Cheikh Ahmet Tidiane SY 2. & Associes 3. 754/2019 SODIPHARM SA SCP Demba Ciré Docteur Abdou DIOP Me Sidy SYLLA BATHILY 4. 888/2019 Société I FER Srl Me Christian FAYE Mr Moustapha SENE Me KOITA & & associés associés 5. 758/2019 Mr Amsatou GUEYE Me Ndiack BA Société Nationale de Me Ibrahima Recouvrement (SNR) GUEYE



Page 7 sur 13 Pagesur RÖLE DE L’AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE



853/2019 FRIP ETHIQUE SARL Me François SARR DAMCO SENEGAL SA SCP NDIAYE & 6. & associés MBODJI 1131/2019 STE ALIOS FINANCE SENEGAL SA Me ABDOU THIAM SODIPROSEN SARL Mr Me MALICK LO 7. MOUHAMED KANDJI. Mr OUMAR NIANE 904/2019 Société Immo Conseil Me Boucounta Société Afrique Pesage Sénégal Me Amadou Yayha 8. DIALLO SA FALL 977/2019 COMMUNE DE MERMOZ SACRE SCP Demba Ciré CREDIT MUTUEL DU SENEGAL Me Babacar Ndiaye 9. CŒUR BATHILY & EN ABREGE CMS ASSOCIES 10. 646/2019 Mr Alboury NIANG Mes BASS & FAYE Eco Finance Entreprises Me Mouhamed FALL 670/2019 Chambre de Commerce Me Abdou Dialy STE Terminaux Vraquiers du Me Ousmane 11. d’Industrie et d’Agriculture de KANE Sénégal (TRS) SA THIAM Dakar 12. 344/2019 LA SOCIETE EMG UNIVERSAL SCP BATHILY ET LA SOCIETE SEN FOURNISSEUR Me WELLE & AUTO SA ASSOCIES GENERAL THIAKANE 13. 1045/2019 Société Léon Vincent SAS Mes Etienne & Société Générale d’Entreprise SCP LO, KAMARA & PADONOU DIOUF 663/2019 Fédération des Producteurs Me Ibrahima STE SPIN TECH SA Me Ababacar 14. Maraîchers de la Zones des MBENGUE CAMARA Niayes (FPNN) 1237/2019 SOCIETE SOYERE Me SOCIETE AFRICAINE DE Me Bathily et Ass 15. CONSULTING SARL YOUSSOUPHA L’AUTOMOBILE R/FATOU CAMARA FALL NIANG 1227/2019 Mr ABDOU KHADRE FALL Me MSTE SAFMARINE 1 Me LENOBLE 16. ABDOURAKHMANE DIALLO 974/2019 SOCIETE NATIONALE DES Me Cheikh SOCIETE GOUYAR TRANSPORT Me El Hadji 17. AUXILIAIRES DE TRANSPORT Ahmadou NDIAYE LOGISTICS Ibrahima NDIAYE

Page 8 sur 13 Pagesur RÖLE DE L’AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE



18. 1548/2019 Banque Atlantique Sénégal dite Me Abdou THIAM Etablissements Koura SOW Me Ibrahima BAS SA NIANG 19. 1545/2019 Mme DIOP née Ndeye Rokhaya SCP LO, KAMARA & Modou GUEYE Me Alassane DIAGNE DIOUF DIALLO 20. 1526/2019 Yakhara MBENGUE Me Abdou THIAM Société dénommée Royal Air Mes GENI & KEBE Maroc dite RAM 1520/2019 BABACAR DIAW Me Adnan YAHYA SOCIETE LUMIERE SARL Me HILAL 21. ADG DU TRIBUNAL DE COMMERCE 1516/2019 AGENCE D’EXECUTION DES Mes WELLE ET CBAO GROUPE ATTIJARIWAFA Me François SARR 22. TRAVAUX D’INTERET PUBLIC THIAKANE BANK et Ass CONTRE LE SOUS- EMPLOI DITE AGETIP 23. 1385/2019 Mme DIOP NDEYE ROKHAYA SCP LO- CAMARA - MODOU GUEYE Me Alassane DIAGNE DIOUF DIALLO 1412/2019 BIO ENERGIE GREEN Me Moïse PROGRAMME NATIONAL DE Mes KANE & 24. Mamadou NDIOR BIOGAZ DOMESTIQUE DU SAMBA SENEGAL PNB –SEN 25. 1425/2019 C.B.A.O-GROUPE ATTIJARIWAFA Mes Boubacar ABDOULAYE THIOYE Mes FALL & KANE BANK KEITA & ASSOCIES 26. 1403/2019 MAMADOU FALL Me Adnan YAHYA STE LES GRENIERS CEREALIERS Me Amadou SOW DE DIAMNIADIO SAGCD 1424/2019 NSIA BANQUE BENIN SA Mes Boubacar SOCIETE C.C.E SARL Me Mamadou 27. VENANT AUX DROITS ET KOITA & ASSOCIES <CONCEPTION-CONSULTANCE – Gueye MBOW OBLIGATION DE LA DIAMOND EXPERTISE> & YARAME BANC SA BERGANE 28. 1060/2019 SOCIETE AUTOLAQUE SARL Me Baboucar CISSE Société Sabodala Gold ME FRANCOIS Opérations SA SARR 29. 696/2019 SOCIETE FB SOLUTIONS Me IBRAHIMA SOCIETE AVITECH IMPRESSION Me BABACAR DIAGNE MBAYE 228/2019 BANQUE REGIONALE DES Me Babacar SOCIETE ZENIL SENEGAL SA Mes BA & OMAÏS 30. MARCHES dite BRM SA CAMARA Me Issakha GUEYE

Page 9 sur 13 Pagesur RÖLE DE L’AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE



628/2019 Aéroports du Sénégal ADS Me Ndoumbé Groupe TRANSAIR Me Baboucar CISSE 31. WANE 1001/2019 FALY KANTE Me Aboubacry CBAO ATTIJARIWAFA BANK SA Me TOUNKARA & 32. DEH Associés 33. 814/2019 Société INDYK SA Me Abdou THIAM Société Ben Limited Company Me Henri V. B SUARL GOMIS 34. 791/2019 Société GREEN SYSTEM SA Me Ibrahima CBAO Attijariwafa Bank SA Me Khaled A NIANG HOUDA 487/2019 BANQUE REGIONALE DE Me Babacar MR OMAR GUEYE – SOCIETE Mes BA & OMAÏS 35. MARCHES DITE BRM SA CAMARA ZENIL SENEGAL ET AUTRES Me ISSAKHA GUEYE 354/2019 SOCIETE SEN ENTREPRISE Me EL SOCIETE SENEGALAISE POUR Me NDIACK BA 36. TOUBA DJAZBOUL KHOULOUB MAMADOU L’EQUIPEMENT ET L’ENERGIE NDIAYE DITE SS2E 381/2019 BANQUE REGIONALE DE Me Babacar SOCIETE “ NELL STEEL “ SOCIETE Mes BA & OMAÏS 37. MARCES dite BRM SA CAMARA AFRICAN PETROLEUM Me Issakha GUEYE COMPANY “ SUARL et autres 229/2019 BANQUE REGIONALE DE Me Babacar SOCIETE VITAL SA –SOCIETE Mes BA & OMAÏS 38. MARCHES die BRM SA CAMARA CIVILE IMMOBILIERE dénommée Me ISSAKHA GUEYE « BLUPRINT » R/ OUMAR GUEYE et autres 39. 674/2019 Ababacar RAIMI Me Moustapha Mr El Hadji DIONE Me Youssoupha NDIAYE CAMARA 600/2019 CHEIKH AHMADOU BAMBA MAMADOU SECK SOCIETE SKY SENEGAL SUARL Me PAPE OMAR 40. SARR MR L ADG DES GREFFES DU NDIAYE TRIBUNAL DE COMMERCE 610/2019 TINE ENERGIE SARL Me MAME ADAMA SOCIETE GLOBAL ENGINS SUARL Me SAER LO THIAM 41. GUEYE ET TEYLIUM CONSTRUCTION SA ASSOCIES 42. 695/2019 SOCIETE F.B. SOLUTIONS Me IBRAHIMA LA SOCIETE AVITECH Me BABACAR DIAGNE IMPRESSION MBAYE

Page 10 sur 13 Pagesur RÖLE DE L’AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE



611/2019 SOCIETE METALLURGIQUE Me MAME ADAMA MAGUEYE GUEYE Me Mamadou 43. GUEYE ET G.MBOW D’ AFRIQUE DITE SOMETA ASSOCIES 44. 315/2019 ABDOULAYE SOW Me MBAYE DIENG LA WATERFRONT SA Me SAER LO THIAM 627/2019 Aéroports du Sénégal ADS Me Ndoumbé Groupe TRANSAIR Me Baboucar CISSE 45. WANE 75/2019 Compagnie Prévoyance SCP SOW, SECK, Société SEALITE Shipping Co Me Cheikh A T 46. Assurances SA DIAGNE & LTD R/ au Sénégal MLT- NDAO associés Société Bristish Marine et Me Malick SALL & Assoiciés autres 47. 1036/2019 STE SIGNARE CONCIERGE ME CHEIKH CISSE MOHAMED EL Me Mouhamadou PRIVEE SARL BACHIR NIANG Matar DIOP 659/2019 SOCIETE COFISAC SA Me KHALED.A. SOCIETE AGRODEAL SAS SA Me EL HADJI 48. HOUDA IBRAHIMA NDIAYE 49. 985/2019 M STE SENEMER SUARL Me Ibrahima GIE OUAKAM PECHE R/MI Me Ibrahima R/MOUSSA BERETE DIAGNE THIERNO DIAGNE MBENGUE









































Page 11 sur 13 Pagesur RÖLE DE L’AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE





REPUBLIQUE DU SENEGAL



Un peuple – Un But – Une Foi

-----------------------



COUR D’APPEL DE DAKAR

--------------------



TRIBUNAL DE COMMERCE

HORS CLASSE DE DAKAR

PRESIDENT : MEMBRES : GREFFIER :

CONCILIATION







Dakar, 16 Avril 2019







MERCREDI 17 AVRIL 2019



COMPOSITION : REPUBLIQUE DU SENEGALUn peuple – Un But – Une Foi-------------------------------------------Dakar, 16 Avril 2019 N° N° RG Demandeur(s) Conseil(s) Défendeur(s) Conseil(s) Résultats d’ordre 214/2018 NSIA Banque Benin SA Mes François EXCAF ASIA AFRICA MARK ET Mes WELLE & 50. SARR LIMITED SUARL THIAKANE & ASSOCIES 1076/2019 Société Alliance Sénégal SCP LO, KAMARA CMA CGM SA R/ CMA CGM Me François SARR 51. Assurances SA & Sénégal SA Me Senghor & Ass DIOUF Me Saër Lo THIAM 1500/2019 OPTIMA FRUIT SL Me ALIOU SAWARE GIE WAKEUR DAROU SALAM Me Ch A T NDAO 52. M R IBRAHIMA BA 1502/2019 SOCIETE DE DISTRUBUTION SCP DEMBA CIRE SOCIETE DHL GLOBAL Me NDEYE 53. PHARMACEUTIQUE EN ABREGE BATHILY ET FORWADING SENEGAL SA COUMBA DIOP SODIPHARM SA ASSOCIES 1484/2019 SOCIETE URBAINE Me MOUSTAPHA Me NGOR DIOUF 1 EP 54. D’ENTREPRISE DITE UDE SUARL NDOYE ADMINISTRATEUR DE GREFFE /TCHCDD 55. 1539/2019 SARL RELAX VOYAGES Me Malick Agence Tékrour Travel Tours R/ Mes NDIAYE & MBENGUE Directeur Général MBODJ



Page 12 sur 13 Pagesur

RÖLE DE L’AUDIENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE



56. 1530/2019 SONAM Assurances Mutuelle SA Me BABOUCAR MACTAR MBOW Me Abdou CISSE GNINGUE 57. 1466/2019 SOCIETE ADA VOYAGES SARL Me Massata SGBS SA Me MAG & MBAYE Associés 58. 1386/2019 SEN BIO PLASTICS Me Mouhamadou GIE TECHNIQUE PLASTIQUE R/P Me Guédel NDIAYE Gaël BA MAMADOU NDAO & Associés 1394/2019 STE SENEGAL MYNERGIE PORT Me Moustapha STE ITOC SA <INTERNATIONAL Me Alassane CISSE 59. Me MOUSTAPHA NDIAYE NDIAYE TRADING OIL AND COMMODITIES CORPORATION 1397/2019 STE AGROPHYTEX SAU.ABDOU Me Baboucar CISSE STE GENERAL DE BANQUES AU Mes KOÏTA & 60. GUEYE ADMINISTRATEUR SENEGAL SGBS Associés GENERAL 1490/2019 Banque Nationale pour le Me MAYACINE L’ENTREPRISE INDIVUDUELLE Me YAHYA 61. Développement Economique TOUNKARA ET EGBTP dite BNDE ASSOCIES 1528/2019 Société de Transformation de Me Mohamed Société de Manutention Me Cheikh 62. matières en abrégé STM Sarl Mahmoune FALL Logistique Transports dite MLT A.T.NDAO SA









































Page 13 sur 13 Pagesur Röle-aud-du-17.04.2019.pdf (732.94 Ko)

Mame Diarra FALL



Accueil Envoyer à un ami Augmenter la taille Diminuer la taille Partager sur facebook