Rond-Point Liberté 6: Sept individus surpris en train de griller des joints

Dans le cadre des opérations de sécurisation, les éléments de la Brigade de recherches du Commissariat de Police de Grand-Yoff ont interpellé sept individus au rond-point Liberté 6, pour détention et usage collectif de chanvre indien.



En effet, souligne "L'As", S. Ndoye, S. Diallo, M. A. Badji, P. Seck, M. T. Samb, A. Diallo et C. Bâ ont été surpris par les hommes du commissaire Abdou Sarr en train de tirer sur des joints. Les sept quidams, habitant le quartier Khar Yalla, soutiennent tous que seul leur ami M. T. Samb grillait un joint de chanvre indien au moment de l’arrivée des limiers. Mais les limiers ne sont pas convaincus par cette thèse. Toute la bande a été conduite au commissariat, avant d’être présentée au parquet au terme de sa garde-à-vue, pour détention et usage collectif de chanvre indien

