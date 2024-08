Rosso : une cinquantaine de personnes dépistées du diabète et de l’hypertension

Cinquante trois personnes ont été dépistées, mercredi, du diabète et de l’hypertension au poste de santé 1 de Rosso, dans le département Dagana (nord), a constaté l’APS.



‘’L’objectif de cette journée était de dépister des personnes atteintes du diabète et de l’hypertension, en vue de permettre aux malades de se faire consulter et être traités sur place de manière régulière’’, a déclaré Clarisse Benhamida, chargée de la communication et de l’éducation de TerEsperancia, une organisation basée en France.



Elle intervenait à l’occasion de la journée de consultations gratuites organisée à Rosso en collaboration avec la Maison des cultures urbaines (MCU) de Rosso, dans le cadre des journées culturelles, de solidarité et de partage de cette commune.



A cette occasion, du matériel sanitaire a été offert aux trois postes de santé de la ville au cours de cette activité.



Le secrétaire exécutif du Comité de développement sanitaire (CDS) de Rosso, Abdou Khadre Sy, a invité à plus de sensibilisation sur ces maladies qui ‘’touchent cette zone’’, tout en sollicitant l’engagement de tous les acteurs pour les combattre.



Selon lui, ”les spots publicitaires, les recommandations et les causeries peuvent jouer un grand rôle pour lutter contre ces maladies très fréquentes dans la localité.”



