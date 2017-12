Royaume-Uni: un bébé né avec le cœur hors de la poitrine, survit miraculeusement

Les parents de la petite Vanellope Hope vont certainement passer d’excellentes fêtes. Le père Noël ne les a pas oublié cette année. En effet, Hope est comme un cadeau de Noël pour ces parents qui ont gardé espoir jusqu’au bout.



Les médecins ont annoncé aux parents Naomi et Dean que leur bébé n’avait presqu’aucune chance de survivre. Pour cause, la petite souffrait d’une maladie extrêmement rare, qui l’a menée à naître avec le cœur à l’extérieur de sa poitrine. Les spécialistes affirment que les bébés nés avec « ectopia cordis » ont généralement, moins de 10 pour cent de chances de survie.









Mais les parents anglais ont ignoré le conseil du docteur de mettre fin à la vie de leur fille. Cette opération était originellement prévue pour le soir de Noël. Mais le bébé est né prématurément par césarienne le 22 novembre. On croit qu’elle est le premier bébé au Royaume-Uni à ne pas mourir par abandon des parents.



« Vanellope est née dans de bonnes conditions. […] Son cœur battait sans problème apparent. Après 50 minutes, nous avons considéré que son état était suffisamment stable pour commencer à replacer son cœur à l’intérieur de sa poitrine », a précisé le néonatologiste Jonathan Cusack.



Les dix premières minutes de la vie de Vanellope étaient cruciales

Le docteur a dit aux parents que les dix premières minutes de la vie de Vanellope sur terre seraient les plus cruciales.



« Naomi et moi retenions notre souffle en attendant qu’elle prenne son premier souffle; nous n’avons pas osé respirer avant de prendre sa première respiration « , a déclaré Wilkins, 43 ans.



« Quand elle a pleuré, nous avons pleuré. Je me sentais désespérée et je me tenais simplement sur Naomi et je la regardais dans les yeux en priant pour que tout se passe bien… vingt minutes s’écoulaient et elle criait encore – elle nous rendait si joyeux et larmoyants. »



Il a fallu plusieurs semaines au bloc opératoire

Moins d’une heure après la naissance de Vanellope, une équipe de 50 personnes est arrivée pour effectuer la première des trois opérations, sur plusieurs semaines, pour remettre le cœur du bébé dans sa poitrine et lui donner une chance de vivre.



Les procédures ont fonctionné – des lignes spéciales ont été insérées dans son cordon ombilical. Principal objectif pour donner du liquide et des médicaments pour soutenir son cœur. Les médecins ont donc regardé la poitrine s’ouvrir progressivement pour créer plus d’espace pour que le cœur puisse s’y réinsérer.



Finalement, le couple a nommé son enfant comme un personnage du film Disney, « Wreck It Ralph ». « Vanellope est un personnage têtu qui se transforme en princesse à la fin ».







