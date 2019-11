Rts : Lucky Patrick Mendy, qualifié de maitre-chanteur Le syndicaliste, Lucky Patrick Mendy de la Rts n’est pas en odeur de sainteté avec le Directeur général de la boîte, Racine Talla. Ainsi, une source, joignant Leral, accuse Lucky Patrick Mendy d’être un maître chanteur. Ce dernier, étant dans son art s’est appui sur le secrétaire général du syndicat de la Rts et de 2 autres membres du Sympics pour diaboliser, le Directeur général, Racine Talla.

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Novembre 2019 à 21:37 | | 0 commentaire(s)|

L’agent Luck Patrick Mendy se livre à une guerre sans merci, avec le Directeur général de la Rts et le Directeur des Ressources humaines, Alioune Thiam. Ce faisant, il a engagé une bataille juridique perdue, avant de s’orienter vers la presse pour diaboliser et calomnier.



Loin de s’attendre à une réplique salée, il déroulait avec tranquillité. Mais, cette fois, c’est la partie adverse qui entre en action pour accuser Lucky Patrick Mendy de « manipulateur » et de maitre-chanteur jusqu’aux bouts de ses ongles. L’ex-syndicaliste, dénonce-t-on, a mis ses problèmes personnels en première ligne pour atteindre ses objectifs. Et, les agents de la boîte, très alertés de ses œuvres, ne se sont pas mobilisés pour assister à l’AG du mercredi 20 novembre.



Suite à cet échec, les syndicalistes ont étalé leurs divergences et refusé d’aborder des problèmes crypto-personnels. Puisque, le Directeur général, Racine Talla est très bien apprécié par l’écrasante majorité des agents.



Et, il a été dit que même, des membres du Sympics et de la CNTS ne voulaient pas de cette assemblée générale qui s’est terminée dans une cacophonie totale. Face à cet aboutissement malheureux, la stratégie de Lucky Patrick Mendy a totalement échoué. Puisqu’il y’avait 4 inscrits à l’AG et une très faible mobilisation. « Lucky veut transférer sa bataille sur le champ médiatique. Il a perdu sur le plan juridique. Aucun problème ni avec les religieux ni avec Diagna Ndiaye. Certains agents vont même répondre à Lucky », promet-on.



Lucky Patrick Mendy, rappelle la source, est accusé d’avoir troqué son syndicalisme au Sympics contre un poste de Directeur avec Babacar Diagne, pourtant à la retraite.



