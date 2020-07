Ruée vers les gazelles - Entre le protocole "Kilim", fétichisme et affaires de gros sous Les quotidiens Lii et Walfadjiri expliquent pourquoi la ruée vers les gazelles des hommes politiques et de certains privés, qui ne se refusent rien. Tandis que Libération livre tout sur ce qu'il appelle le protocole "Kilim".

Selon Lii Quoidien, ce qui explique la ruée vers les gazelles de nos hommes politiques est surtout le fait du fétichisme. Pour le journal, le mystique y est pour beaucoup.



Pour Walfdajiri , c'est rien d'autre que du braconnage , du trafic et des affaires de gros sous. Le journal informe que la liste des ministres s'allonge et que la gazelle oryx est vendue à 327 millions F CFA dans les pays du Golfe.



Libération, pour clore le dossier revient sur ce qu'il appelle le protocle "Kilim" ou le transfert des gazelles vers la ferme de Aly Ngouille Ndiaye.



