Rufisque- Attesté pour défaut d’adresse portière : Un usager de la route crie son ras-le-bol

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Novembre 2019 à 18:45

Un conducteur de véhicule particulier, arrêté par un policier au Rond-point de Rufisque dénonce. Ainsi, il regrette le fait qu’après vérification, l’agent de la Police, constatant que tout est en règle a refusé de lui remettre ses papiers. « Au lieu de me rendre mes papiers, ce dernier ma signifié que je suis en défaut d'adresse portière. Ça veut dire que mon nom et mon adresse doivent être inscrits sur la portière. Je lui fais comprendre que, c'est un véhicule personnel et non un véhicule de société. Encore moins, celui de transport commercial », explique-t-il.



Mais, sa désolation s’accroît, voyant qu’il y aurait plus d’un millions de ce même type de véhicules qui roulent sans inscription sur la portière. « Le policier est catégorique et, il m’a attesté. En plus, il me demande de lui verser 3000 FCfa pour avoir mes papiers où d'aller au Commissariat payer 6000 FCfa d'amende. ».



Ainsi, le dénonciateur aurait préféré aller au Commissariat pour voir le Commissaire. Seulement, il se demande si un véhicule personnel en règle doit avoir une adresse portière comme les véhicules des sociétés ou des transports ?



« Avec ce comportement, est-ce que ça vaut la peine d'être en règle au Sénégal ? Etant en règle, il y a toujours des motifs pour raquetter d’honnêtes citoyens. Ceci, est insupportable et indigne dans ce pays. Il est temps que cela cesse », regrette-t-il.









