Rufisque / Pour manque d’infrastructures de base adéquates : «Jeunesse citoyenne» interpelle les autorités

«Nous avons constaté qu’il y a des milliards qui circulent dans le département à travers le béton et le ciment et en retour, les populations ne bénéficient d’aucune retombée aux plans social, sanitaire et économique (…) Les porteurs de voix, qui ont la possibilité de discuter et d’échanger avec le président de la République, ne sont pas assez courageux pour poser les véritables problèmes auxquels les Rufisquois sont confrontés», a noté Pape Massamba Guèye lors du point de presse de lancement du mouvement au quartier Dangou (Rufisque-Nord).



Regrettant la situation peu reluisante de l’hôpital Youssou Mbargane Diop, alors que d’autres collectivités ont bénéficié de financements conséquents dans le domaine, ainsi que l’état de délabrement de la Grande mosquée de Rufisque, «omise» dans le cadre du Programme de réhabilitation des lieux de culte, M. Guèye ne comprend pas que Rufisque soit laissé en rade dans le cadre des programmes importants du gouvernement pour venir à la rescousse des populations.



«Nous avons constaté que les équipes vainqueurs de la Coupe du Sénégal ont toutes été reçues par le président de la République. Mais lorsque Teunguedj Fc a gagné la Coupe du Sénégal (2019), elle n’a pas été reçue par le chef de l’Etat», a-t-il servi pour illustrer le manque supposé de considération envers Rufisque.



«Ce sont autant de problèmes que nous voulons porter à travers ce mouvement pour faire résonner la voix du département», a-t-il insisté. Après le lancement du mouvement sous la présence d’une cinquantaine de jeunes, Jcr a annoncé une série d’activités et de plaidoyer pour exiger de l’Etat une prise en charge correcte des préoccupations des populations du département.

