Rufisque: Un candidat à l’émigration clandestine tué par balle, 2 blessés enregistrés

Les corps sans vie repêchés au mois de juillet dernier à Ouakam, non loin de la mosquée de la Divinité, n’ont pas toujours servi de leçon aux nombreux candidats à l’émigration clandestine, au Sénégal.



Pour cause, des individus ont été interceptés à la plage de Rufisque dans la nuit de ce mercredi 9 août, selon des informations reçues. « Des policiers ont essayé d’empêcher un embarquement d’émigrés clandestins. Ainsi, ils ont tiré sur les candidats », signale-t-on, relate "Seneweb".



Ce refus d’obtempérer serait à l’origine du drame qui a eu lieu. En effet, un des candidats a été tué. « Et deux blessés sont actuellement internés à l’hôpital «Gueech » de Rufisque », ont confirmé les services de cet établissement de santé.