Rufisque entre Assainissement et Chômage: Madior Fall et ses adversaires face aux grands maux de la vieille ville Avec plus de la moitié des canaux à ciel ouvert de la région de Dakar, Rufisque est l’une des villes les plus insalubres du Sénégal et où la jeunesse ne trouve pas les conditions d’accès à un travail décent. Candidat en lice pour la mairie de ville, le ministre Ismaïla Madior Fall promet de résoudre les grands maux de Rufisque.

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Janvier 2022 à 09:54 | | 0 commentaire(s)|

Le marathon politique qui a démarré avec la campagne pour les élections territoriales du 23 janvier courant, s’accompagne de promesses. À Rufisque où les grands maux de la ville ont pour noms assainissement, chômage des jeunes, le ministre d’État, Ismaïla Madior Fall, promet des solutions.



Au troisième jour de sa campagne, flanqué de son staff pour des visites de proximité, l’ancien ministre de la Justice, relève qu’avec l’urbanisation de Rufisque, qui n’est pas accompagnée d’une bonne politique de gestion des déchets, la ville est exposée à un vrai problème d’insalubrité.



C’est pour cela, explique-t-il dans son programme, il s’engage à s’attaquer au problème d’assainissement mais aussi du chômage endémique des jeunes, sans oublier l’éducation, la culture, etc.



À Rufisque, la solution au problème de l’assainissement ne peut se faire sans une bonne politique de planification, axée sur les besoins de logement des populations démunies. Le fait de ne pas répondre adéquatement aux problèmes de logement de celles-ci ne peut qu’entraîner l’émergence d’un environnement urbain non propre et malsain.



S’il est élu maire, M. Fall mise sur des systèmes d’égouts modernes, des voiries urbaines et des ponts bien entretenus. Le candidat de la coalition au pouvoir qui a acquis le soutien de pontes de la politique Rufisquoise comme Mme Fall, Ndèye Ndiaye surnommée la «lionne», se dit conscient que les problèmes de gouvernance des grandes villes, ne sont pas banals.



Il sait qu’il y a des questions techniques tel que l’aménagement urbain, à côté des questions budgétaires concernant l’accès aux ressources nécessaires ainsi que les questions d’ordre régional, c’est-à-dire les rapports qui doivent exister entre la ville de Rufisque et la région de Dakar où elle est située



Pour vaincre le chômage, construire et équiper des écoles, celui qui veut devenir le prochain édile de Rufisque compte s’appuyer sur le tissu industriel communal, pour un partenariat gagnant-gagnant.



En tout cas, pour convaincre les habitants de la cité de Leuk Daour à adhérer à son programme, Ismaïla Madior promet de mettre en place des services capables de résoudre les questions complexes qui se posent à la ville, en restant assez proches du citoyen pour lui fournir des biens publics.



À l’en croire, cela pose un problème complexe d’organisation que son équipe ne saurait régler avec des solutions ponctuelles. c'est pourquoi, déclare-t-il, il s’engage à associer les processus démocratiques à la résolution systémique des problèmes de gestion urbaine. Et de révèler que les citadins ne seraient alors pas de simples consommateurs, mais des citoyens qui s’approprient leurs villes et y investissent leur énergie et leur vitalité.











Tribune

Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook