Rufisque : le projet ‘’carré d’or’’ oppose commerçants et municipalité Une polémique est née à Rufisque à propos d’un projet de plusieurs milliards dénommé ‘’carré d’or’’ pour l’aménagement du centre-ville. Un ultimatum a été fixé aux commerçants du marché central pour quitter les lieux. Leur recasement est prévu au marché Arafat, selon les autorités municipales. Ce que contestent les commerçants, arguant que ce marché est dans un état de délabrement avancé et qu’il ne peut pas accueillir les 6000 commerçants concernés par cette délocalisation. Pour l’heure, c’est un véritable dialogue de sourds, alors que la municipalité annonce le démarrage des travaux de ce projet ‘’carré d’or’’ pour les prochains jours.

Dimanche 19 Janvier 2020



