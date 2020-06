Rumeurs - Remaniement quand tu nous tiens ! Hé Macky Sall... On ne sait pas si c'est relatif aux rumeurs de remaniement en perspective ou pas, mais, ce lundi, les téléspectateurs ont été ébahis de voir autant de ministres au front, relate "Les Echos". Sur toutes les chaînes de télévision, ce sont les ministres qui ont défendu le discours du Chef de l'Etat.

Alors que d'ordinaire, c'était la croix et la bannière de les avoir, hier, c'était offre illimix, disponibilité totale.



A Walfdjiri, il y avait Oumar Guèye, à la Tfm, il y avait Me Oumar Youm. Sur Itv, c'est Serigne Mbaye Thiam qui défendait son boss. Sur la 7Tv, il y avait deux ministres, Amadou Hott et Alioune Sarr.



A la Dtv, c'était la ministre de la Jeunesse Néné Fatoumata Tall. Sur la Sen Tv, Abdou Karim Fofana "urbanisait", avec Zahra Iyane Thiam.



A la Rts, c'est Abdou Latif Coulibaly qui expliquait le discours du président de la République.



