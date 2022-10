Rumeurs sur un vaccin dangereux: Les précisions de l’Agence de réglementation pharmaceutique

L’Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (Asrp) a apporté un démenti formel par rapport aux rumeurs d’un vaccin qui perturberait la sexualité de ceux qui le reçoivent. « Le produit incriminé à comme substance active l’ivermectine. Il s’agit d’un médicament très utilisé dans le monde, comme anthelminthique (contre les nématodes gastro-intestinaux) en santé animale (Chien, chevaux, oiseaux etc.), ainsi qu’en santé humaine, notamment pour le traitement des maladies parasitaires suivantes : l’onchocercose, la filariose lymphatique, l’ascaridiose, l’oxyurose, la trichocéphalose et la gale », a d’emblée précisé le Docteur Oumou Kalsoum Ndiaye Ndao, directrice de l’Arp, rapporte leSoleil.sn.



Dans son communiqué, elle explique qu’en Afrique de l’Ouest, notamment au Sénégal, l’ivermectine utilisé en santé publique comme « antiparasitaire à large spectre est inscrit sur la liste des médicaments essentiels de l’Organisation mondiale de la santé (Oms). Il est utilisé par le Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées du ministère de la Santé pour lutter contre les géo-helminthiases, l’onchocercose et les filarioses lymphatiques », a-t-elle ajouté.



Par conséquent, elle renseigne que l’utilisation de l’ivermectine dispose d’« une autorisation au Sénégal et est utilisé depuis longtemps, contrairement aux allégations évoquées ».



Par ailleurs, ledit médicament est « une forme injectable exclusivement réservée à la santé animale » et donc pas destinée à « un usage humain » au Sénégal.