Russie: Les Lions débarquent à Kaluga 'avec beaucoup de fierté'

Les Lions du football sont arrivés ce mardi à Kaluga, leur camp de base pour la Coupe du monde Russie 2018, avec l’ambition de représenter le Sénégal "avec beaucoup de plaisir et de fierté" lors de cette compétition prévue du 14 juin au 15 juillet, a dit son sélectionneur Aliou Cissé.





"Nous venons ici avec beaucoup de plaisir et de fierté pour représenter notre pays et essayer de faire le maximum", a déclaré le technicien dans une adresse à la presse dont les représentants qui a bravé la pluie pour assister à cette arrivée.



Le Sénégal, logé dans la poule H du Mondial avec la Pologne, la Colombie et le Japon, a établi son camp de base à Kaluga, ville située à moins de 200 km de Moscou, la capitale russe.



Les Lions disputeront leur premier match le 19 juin prochain contre la Pologne au Spartak stadium de Moscou.



Aliou Cissé, évoquant l’état d’esprit de son groupe, Aliou Cissé a parlé de "sentiment de fierté" et de "plaisir".



"Pour un entraîneur, le plus important est de coacher une équipe à une Coupe du monde, pour les joueurs aussi participer à une coupe du monde est très important", a insisté Aliou Cissé.



Le sélectionneur national a dit avoir ressenti "la même chose qu’il y a 16 ans", allusion à la première participation du Sénégal à un Mondial, celui de 2002 co-organisé par le Japon et la Corée du Sud et à l’occasion duquel il était le capitaine de l’équipe sénégalaise.



"Je ressens beaucoup de fierté. Il y a 17 ans, on arrivait sur le tarmac de Tokyo, aujourd’hui c’est sur le tarmac de Kalouga que nous atterrissons. J’en avais rêvé et j’imaginais le faire un jour en tant que coach et c’est beaucoup de plaisir", a-t-il ajouté.



L’équipe du Sénégal est arrivée en Russie après avoir bouclé la deuxième phase de sa préparation à Vittel (France), un stage ponctué par trois matchs de préparation contre respectivement le Luxembourg (0-0), la Croatie (1-2) et la Corée du Sud (2-0).