S.E Tulinabo S. Mushingi, Ambassadeur des USA au Sénégal : « c’est aux Sénégalais de décider de qui va les gouverner »

Lors d’un point de presse hier à Thiès, Tulinabo S. Mushingi, ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal, a réaffirmé la fiabilité du fichier électoral du Sénégal, surtout que des experts continuent à y travailler pour le rendre plus performant. Sur le processus électoral, il n’a pas manqué de donner la position des Etats-Unis. « Ce n’est point un secret que les Etats-Unis prônent la transparence. Nous voulons la liberté. Nous voulons que les électeurs eux-mêmes, choisissent leurs gouvernants », confie-t-il.



Il a signalé que les USA accompagnent le processus démocratique du Sénégal. « Quand nous observons ce qui se passe, nous essayons de parler à tous les acteurs, de gauche, de droite et du centre, pour comprendre ce qu’ils ont comme programme. Nous sommes là pour le peuple, qui décide de qui va être le président de la République », dit-il.



L’ambassadeur s‘est aussi réjoui de la transparence dans le processus électoral du Sénégal en ces termes: « nous sommes très contents de voir qu’il ya une certaine transparence. Vous prônez le dialogue. On invite les différentes parties à table pour pouvoir discuter ».













L’Observateur