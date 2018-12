S.EM Khare Diouf, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal au Cameroun, a présenté ses créances à Paul Biya Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur du Sénégal au Cameroun, Khare Diouf a présenté le jeudi 13 décembre 2018 à Son Excellence Monsieur Paul Biya, Président de la République du Cameroun, les lettres par lesquelles son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République l’accrédite auprès de lui en qualité d'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire.

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Décembre 2018 à 12:07 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos