S'estimant exclus du processus d’inscription sur les listes électorales : Des Sénégalais de Toronto interpellent la CENA et le Ministère de l’Intérieur

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Avril 2018 à 13:32 | | 0 commentaire(s)|

Lettre Ouverte à la CENA et au Ministère de l’Intérieur « Exclusion des Sénégalais de Toronto du processus d’inscription sur les listes électorales » CC : Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Presse Nationale, Ambassade du Sénégal



C’est en dernier ressort que nous venons par ce canal vous informer de la décision prise (on ne sait comment ?), d’exclure les citoyens sénégalais basés dans la ville de Toronto (Canada), du processus d’inscription sur les listes électorales. Nous venons en effet d’apprendre de la part des autorités consulaires de l’ambassade du Sénégal à Ottawa, que Toronto n’est pas retenu pour recevoir la commission nationale d’inscription, et que seules les villes d’Ottawa, Montréal et Québec sont programmées. Ceci est une première.



En effet, depuis 1998, Toronto a toujours reçu les commissions, pour permettre aux citoyens basés dans cette ville (avec une population estimée a plus de 700 compatriotes selon les chiffres de l‘ASO - Association des Sénégalais de l’Ontario). Jusqu'à présent, aucune justification n’a été fournie, quand aux critères et motifs exacts ayant motivé une telle décision de ne pas faire venir la commission à Toronto, ce qui risque de priver nos compatriotes de la possibilité de s’inscrire sur le fichier électoral, et/ou faire une demande de carte d’identité nationale biométrique.



De façon subsidiaire, nous déplorons fortement le manque de courtoisie et de professionnalisme notoire, de certains diplomates de l’ambassade à Ottawa, en charge de cette question. Pourtant leur raison d’être devrait être de se mettre au service de la communauté.



Nous interpellons donc, directement, et ouvertement, l’opinion publique nationale et internationale en général, mais plus important encore, la CENA (Commission Electorale Nationale Autonome), le MINT (Ministère de l’Intérieur) et le MAESE (Ministère des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur), sur ce déni flagrant d’un droit constitutionnel, en voulant priver nos compatriotes de toute possibilité de s’inscrire sur les listes.







Toronto, Le 13 Avril, 2018

Un groupe de citoyen-nes sénégalais-e-s établis à Toronto (Canada)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook