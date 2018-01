« S’ils appliquent ce qu’ils ont dit, le combat ne durera pas », (Max Mbargane) L’état de forme de Modou Lo (Rock Energy) et de Lac de Guiers 2 (Ecurie Walo) qui doivent s’affronter le 27 janvier prochain pour le drapeau du Chef de l’Etat, ficelé par Pape Abdou Fall, n’en finit pas d’animer les débats sur la place publique. Lors de leur récente sortie face à la presse, les deux lutteurs ont affiché une forme physique étincelante. Max Mbargane décortique le combat dans tous ses aspects.

Sur le plan physique, les deux lutteurs prennent aux sérieux leurs combats. Quand j’ai vu leur open presse, je les ai sentis prêts physiquement. Ils se sont très bien entraînés et affichent une forme impressionnante. La différence de poids n’est pas énorme. Chacun d’eux, selon sa stratégie à mettre en œuvre le jour du combat et les exigences de son staff, a su adapter son corps.



Sur le plan technique, ce sont deux lutteurs très techniques. Modou Lo, ses combats sont toujours de haute facture. Il y a souvent du spectacle à chacune de ses sorties. Quand on lui prédit l’enfer à chaque affiche, il s’en sort la tête haute. Il peut inquiéter tous les poids lourds de l’arène.



Lac de Guiers 2 également, ce que beaucoup de gens ignorent, c’est qu’il est lui aussi très technique. Le fait qu’il profite des erreurs de ses adversaires pour les terrasser, en est une parfaite illustration. Il t’oblige souvent à laisser ton point fort pour le rejoindre sur son terrain. Ses attaques sont calculées au millimètre prés. Il néglige jamais son combat. Donc c’est clair que c’est parti pour être l’un des meilleurs combats de la saison.



Chacun a sa façon de faire. S’ils appliquent ce qu’ils se sont dits lors des face-à-face, le combat ne durera pas », a fait savoir le spécialiste aguerri en lutte, Max Mbargane.



Il ajoute : « la boxe peut être la clé de la victoire, parce tous les deux sont bon bagarreurs. Chacun avec sa méthode bien sûr. Modou Lo est plus habile en boxe quand il y a accrochage. Mais il s’en sort tout de même dans la bagarre de rue. Lac 2 également est très fort en boxe. Il a des directs qui peuvent faire des dégâts. Ce qu’il faut retenir, c’est que c’est du 50/50 ».







