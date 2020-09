SAINT-LOUIS: INSTALLATION DU COMITÉ DE PILOTAGE ET LANCEMENT DU PAPIC ET DU PAGOR

CES DEUX PROJETS D’UN MONTANT GLOBAL DE 871 MILLIONS CFA SONT FINANCÉS PAR LA COOPÉRATION ESPAGNOLE, EN COLLABORATION AVEC LE GOUVERNEMENT DU SÉNÉGAL.



Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Monsieur Oumar Guèye a procédé, à Saint- Louis, ce jeudi 17 septembre 2020, au lancement des projets « d’appui aux Plans d’investissements de 18 communes du département de Podor (PAPIC) et d’appui à la gouvernance locale (PAGOR). Ont pris part à la rencontre, le gouverneur de la région de Saint-Louis, la coordonatrice générale de la coopération Espagnole au Sénégal, le directeur exécutif du PNDL ainsi que les maires.



Les deux projets PAPIC et PAGOR qui s’inscrivent dans le plan Émergent, notamment dans l’Axe III, visent à apporter une contribution à la vision de son Excellence le président de la République, Macky Sall, qui pointe à « organiser le Sénégal en territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable ».



Le ministre Oumar Guéye a magnifié l’excellente coopération qui existe entre le Sénégal et l’Espagne, qui se matérialise aujourd’hui par le lancement du PAPIC et du PAGOR.



Le projet PAPIC financé à 655 millions FCfa et celui du PAGOR à 216 millions FCfa, qui est le fruit d’une coopération entre le Sénégal et l’Espagne, concernent les 18 communes du département de Podor qui n’avaient pas bénéficié du Pacasen, précise le ministre.



« Le premier projet s’intéresse à des renforcements de capacités, de gouvernance conformément à la loi au code général des collectivités territoriales, pour que ces collectivités territoriales aient des capacités de façon à ce que la gouvernance soit une gouvernance aux normes de l’axe 3 du PSE. L’autre projet est un projet d’investissement pour ces 18 communes », a expliqué Oumar Guèye.



Il a, au nom du président de la République, Monsieur Macky Sall, remercié la coopération Espagnole, qui à travers son intervention, a financé ces deux projets.



Le président de la République, Macky Sall, depuis son accession à la magistrature suprême du Sénégal, prend des initiatives et décisions importantes pour les collectivités territoriales, fait remarquer Oumar Guèye.



« J’en veux pour preuve, l’augmentation des fonds de dotation qui sont passés de 16 millards en 2012 à 25 milliards en 2020, les fonds d’équipement des collectivités territoriales sont passés de 12,5 milliards à 30 milliards en 2020, sans compter le Pacasen urbain qui est de 130 milliards, pour 5 ans, pour 123 collectivités territoriales, également la CEL qui est de 17 milliards l’année dernière et 21 milliards pour cette année. D’autres projets comme le PACASEN RURAL qui vont impacter 476 collectivités territoriales », souligne le ministre.



Ainsi, Abdoubacary Sow, maire de la commune de Méry, qui a parlé au nom de tous les maires du département de Podor bénéficiaires de ces deux projets, témoigne de toute la reconnaissance de ses collègues pour les efforts consenti par le president de la République, Monsieur Macky Sall, pour la mise en œuvre de ces projets, qui permettent de bâtir un Sénégal émergent.





