SAR: le Collège des délégués réclame 80 milliards à l’Etat Le Collège des délégués de la Société africaine de raffinage (Sar) n’est pas très rassuré de la situation de l’entreprise qui ploie sous la dette que l’État et la Société nationale d’électricité (Senelec) doivent à leur entreprise. Lesdits délégués ne cernent pas trop, non plus, les contours de l’achat annoncé de cette dette par Locafrique.

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Août 2019 à 15:50 | | 0 commentaire(s)|

Dans tous les cas, ces membres du Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz du Sénégal (Sntpgs), affiliés à la Cnts/Fc, demandent à l’État de rembourser cette dette estimée à 80 milliards FCFA, pour éviter les ruptures d’activité de l’entreprise.



Ils ont également dénoncé, hier, lors d’une conférence de presse, les recrutements de complaisance à la pelle.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook